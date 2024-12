Talanx nimmt sich bis 2027 kräftiges Wachstum vor

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Nach einem Milliardenzukauf in Südamerika nimmt sich der Versicherungskonzern Talanx für die nächsten Jahre ein kräftiges Gewinnwachstum vor.

Bis 2027 soll der Nettogewinn auf 2,5 Milliarden Euro steigen, das wären 30 Prozent mehr als die 1,9 Milliarden, auf die Talanx im laufenden Jahr kommen dürfte. Eigentlich hatte sich der Versicherer aus Hannover erst für 2025 einen Gewinn von 1,6 Milliarden Euro vorgenommen. Die Dividende soll noch stärker zulegen. Für 2024 stellte der Vorstand um Torsten Leue auf einem Kapitalmarkttag am Mittwoch in München 2,70 (2023: 2,35) Euro je Aktie in Aussicht, das sind 20 Cent mehr als versprochen. Bis 2027 soll die Ausschüttung auf vier Euro je Aktie steigen.

Die neuen Ziele trieben die Talanx-Aktie am Mittwoch auf ein Jahreshoch von 85,45 Euro. Die Eigenkapitalrendite soll auf Dauer bei mehr als zwölf Prozent liegen, bisher lag das Ziel bei zehn Prozent. Dabei steuert der Versicherer schon in diesem Jahr auf mehr als 15 Prozent zu. "Wir fühlen uns in dieser Region auch bis 2027 wohl", sagte Leue.

Der Mutterkonzern von HDI und Hannover Rück profitiert davon, dass er in der Rückversicherung derzeit hohe Preise durchsetzen kann und dass sich der Versicherungsmarkt in Südamerika schneller erholt hat als geplant. Die Lateinamerika-Töchter des US-Versicherers Liberty Mutual, die Talanx für 1,38 Milliarden Euro übernommen hat, liefern schon 2024 ein Ergebnis von mehr als 80 Millionen Euro ab, ein Jahr früher als geplant. "Wir werden da sehr schnell dreistellig werden", sagte Leue in einer Pressekonferenz.

Unter seiner Ägide hat Talanx vor allem das Privatkunden-Geschäft im Ausland ausgebaut, auch mit Zukäufen. Inzwischen macht es 36 Prozent des Erstversicherungs-Geschäfts aus, 46 Prozent kommen aus der Industrieversicherung. Nur 15 Prozent der Erlöse erwirtschaftet Talanx im Inland. "Wir sind überall Kostenführer, außer in Deutschland", sagte Leue.

Trotzdem steht er auch zum deutschen Privatkunden-Geschäft. "Wir werden uns aber in Deutschland stärker auf das fokussieren, was wir können", sagte er. Stark sei Talanx in dem Segment vor allem bei Gewerbekunden und freien Berufen. Auch die Lebensversicherung, die nur zwölf Prozent der Erträge ausmacht, stehe nicht zur Disposition. "Um auf die vier Euro Dividende zu kommen, brauchen wir die Lebensversicherung", sagte er.

