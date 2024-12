ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Teamviewer auf 'Hold' - Ziel 13 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Teamviewer von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 19 auf 13 Euro gesenkt. Analyst Gustav Froberg begründete seine am Freitag vorliegende Neubewertung mit Bedenken hinsichtlich der Kapitalverwendung, die die Aktien vorerst belasten könnten. Die Übernahme des Unternehmens 1E ergebe zwar strategischen Sinn, doch es sei nicht auszuschließen, dass dafür zu viel Geld geopfert werde. Mehr Klarheit hinsichtlich der Auswirkungen sei notwendig, auch im Hinblick auf Synergien./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2024 / 17:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben