Tschetschenien will Syrien mit Weizen aushelfen

Moskau (Reuters) - Bei einem Ausfall russischer Getreide-Lieferungen nach Syrien würde Tschetschenien kurzfristig einspringen.

"Wenn dies aus irgendwelchen unmöglichen und unglaublichen Gründen geschehen sollte, bin ich als Oberhaupt der Tschetschenischen Republik bereit, die Verantwortung zu übernehmen und die erforderliche Menge an Weizen für Syrien bereitzustellen", schrieb Ramsan Kadyrow, der Präsident der russischen Teilrepublik, in einem Beitrag auf dem Messengerdienst Telegram.

Russland ist der wichtigste Weizenlieferant des Landes. Schätzungen zufolge kaufte es in der laufenden Saison bislang 300.000 Tonnen beim weltgrößten Exporteur. Den gesamten Importbedarf Syriens taxieren Analysten auf etwa zwei Millionen Tonnen. Bei einem Ausfall der Transporte droht den 23 Millionen Einwohnern dort eine Hungersnot. Insidern zufolge verhandeln die neuen Machthaber und Russland bereits über eine Fortsetzung der Handelsbeziehungen.

Wegen der unsicheren Lage nach dem Sturz des bisherigen syrischen Präsidenten Baschar al-Assad wurden früheren Aussagen von Insidern zufolge russische Weizenlieferungen in das Land ausgesetzt. Zwei Frachter, die sich auf dem Weg befunden hätten, seien nicht in ihrem Zielhafen angekommen. Dabei habe es sich um "kommerzielle" Ladungen gehandelt, schrieb Kadyrow. Staatliche russische Lieferungen seien nicht betroffen. Es blieb allerdings unklar, welchen Anteil Letztere an den gesamten Exporten nach Syrien haben.

