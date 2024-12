ANALYSE-FLASH: Baader Bank hebt Nemetschek auf 'Buy' - Ziel 118 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat Nemetschek von "Reduce" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 94 auf 118 Euro angehoben. Analyst Knut Woller begründete das neue Kursziel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einer Verschiebungs des Bewertungszeitraums um ein Jahr in die Zukunft. Der Bausoftware-Spezialist dürfte die eigenen Jahresziele erreichen. Positive Nachrichten aus der Branche legten eine weiterhin gute Nachfragedynamik im Schlussquartal nahe./mis/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2024 / 15:45 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

