ANALYSE-FLASH: Bernstein zählt Infineon zu Halbleiterfavoriten für 2025

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Outperform" belassen. Analystin Sara Russo zählt die Münchner in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf 2025 für die Halbleiterbranche neben BE Semiconductor zu den Favoriten. Der exakte Verlauf der Erholung sei zwar unklar, die Wachstumsaussichten blieben allerdings glänzend./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2024 / 16:44 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2024 / 05:00 / UTC