Lufthansa kauft fünf Airbus-Flieger

Frankfurt (Reuters) - Die Lufthansa kauft fünf weitere Langstreckenflieger bei Airbus.

Die Maschinen vom Typ A350-1000 haben nach Listenpreis einen Wert von insgesamt rund zwei Milliarden Dollar, teilte die Fluggesellschaft am Freitag mit. Damit erweitere sie ihre Festbestellungen für diese Bauarten auf 15 Stück. "Mit den hochmodernen A350 Langstreckenjets beschleunigen wir die größte Flottenmodernisierung unserer Geschichte. Wir investieren so viel wie nie zuvor in unserer Geschichte", sagte Konzernchef Carsten Spohr. Mit der im Januar bevorstehenden Integration von ITA Airways werde die Airbus-Flotte der Lufthansa Group nochmals um 100 Kurz- und Langstreckenflugzeuge wachsen. Die Airline ist eigenen Angaben zufolge der weltweit größte Kunde von Airbus und hat im Laufe ihrer Geschichte 770 Flugzeuge beim US-Flugzeugbauer bestellt.

