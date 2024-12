GNW-News: SmartMatrix führt Blockchain- und KI-Plattform ein, um das Lieferkettenmanagement zu revolutionieren

^NEW YORK, Dec. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- In der heutigen vernetzten globalen

Wirtschaft sind die Komplexität und Transparenz von Lieferketten entscheidende Faktoren für die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens. Traditionelle Systeme im Lieferkettenmanagement stehen jedoch weiterhin vor Herausforderungen wie Datensilos, Ineffizienzen und der Anfälligkeit für Betrug. SmartMatrix adressiert diese Probleme durch die Integration von Blockchain- und KI- Technologien und bietet eine hochmoderne Lösung, die Transparenz erhöht, Effizienz steigert und Risiken mindert - und setzt damit neue Standards für intelligentes Lieferkettenmanagement. Blockchain: mehr Transparenz und Sicherheit Transparenz ist essenziell für Vertrauen und Effizienz in der gesamten Lieferkette. SmartMatrix setzt Blockchain-Technologie ein, um jede Transaktion und jeden Vorgang in einem dezentralen Ledger aufzuzeichnen. Dadurch wird die Datenintegrität gewährleistet und eine durchgängige Rückverfolgbarkeit ermöglicht. Alle Beteiligten erhalten in Echtzeit präzise Informationen, was Vertrauen und Verantwortlichkeit in der Lieferkette stärkt. Smart Contracts steigern die Effizienz zusätzlich, indem sie Prozesse wie die Verifizierung von Lieferanten und die Abwicklung von Zahlungen automatisieren. Dies reduziert den Bedarf an manuellen Eingriffen und minimiert Fehler. Die inhärente Sicherheit der Blockchain-Technologie mindert zudem Betrugsrisiken. In Lebensmittellieferketten beispielsweise ermöglicht SmartMatrix die Rückverfolgung von Produkten vom Ursprung bis zum Verbraucher und gewährleistet so deren Authentizität und Qualität. Dies stärkt nicht nur das betriebliche Vertrauen, sondern auch das Verbrauchervertrauen in die Produktintegrität. KI: Effizienzsteigerung und Risikominderung Effizienz ist ein weiterer Eckpfeiler eines erfolgreichen Lieferkettenmanagements. SmartMatrix integriert KI-gestützte Algorithmen des maschinellen Lernens, um Echtzeitdaten zu analysieren, die Prognosegenauigkeit zu verbessern und fundierte Entscheidungen zu ermöglichen. Die Plattform bewertet Logistik- und Bestandsdaten, um die Marktnachfrage vorherzusagen, Bestände zu optimieren und Verluste durch Überbestände oder Engpässe zu vermeiden. Für das Risikomanagement überwacht SmartMatrix mit fortschrittlicher KI kontinuierlich potenzielle Schwachstellen wie Lieferverzögerungen oder logistische Störungen. Durch die Analyse historischer und umweltbezogener Daten bietet die Plattform Frühwarnungen und umsetzbare Strategien zur Risikominderung. Darüber hinaus stellt SmartMatrix anpassbare APIs bereit, mit denen Unternehmen KI-gestützte Lösungen auf ihre spezifischen Anforderungen im Lieferkettenmanagement zuschneiden können, was die Anpassungsfähigkeit und Reaktionsfähigkeit verbessert. Transformation globaler Lieferketten Durch die Kombination der Transparenz von Blockchain mit der analytischen Leistungsfähigkeit von KI transformiert SmartMatrix das Lieferkettenmanagement und bietet unvergleichliche Sicherheit, Effizienz und Anpassungsfähigkeit. Von der Sicherstellung der Produktauthentizität bis hin zur Optimierung von Abläufen und der Minderung von Risiken ermöglicht die Plattform Unternehmen, intelligentere und verlässlichere globale Liefernetzwerke aufzubauen. Während SmartMatrix weiterhin Innovationen vorantreibt, ist es bestens positioniert, das Lieferkettenmanagement neu zu definieren und eine neue Ära intelligenter, globalisierter Operationen einzuleiten. °