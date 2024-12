Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Papst / Kriege

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Papst / Kriege:

"Frieden auf Erden ist eine Illusion. Eine sehr schöne allerdings. Sie besitzt die Kraft, eine ganze Religion darauf aufzubauen. Und zwar deshalb, weil es diesen Frieden auf Erden noch nie gegeben hat. Frieden bleibt ein Sehnsuchtsziel. Jeder Mensch für sich ist in der Lage zu erkennen, dass Kriege Tod und Zerstörung bringen. Dass es nur wenige Kriegsprofiteure gibt, die aber oftmals wieder alles verlieren - was man eine ausgleichende Gerechtigkeit nennen könnte. Frieden auf Erden ist das, was die Ukraine braucht. Was Syrien braucht, Gaza, das Westjordanland, Israel. Deshalb ist es auch völlig richtig, wenn Papst Franziskus zu Weihnachten den Frieden predigt und die Kriegstreiber verdammt. Und wenn er auch diejenigen ermahnt, die einen Krieg hinnehmen. Der Papst ist gleichermaßen gegen Russland, gegen die Nato, gegen Hamas, gegen die israelische Armee, gegen islamistische Freischärler eingestellt. Ein Papst, der hier Partei ergreifen würde, wäre kein Kirchenfürst, sondern ein Politiker."/yyzz/DP/he