Pressestimme: 'taz' zu Magdeburg

BERLIN (dpa-AFX) - "taz" zu Magdeburg:

"Der Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg zeigt einmal mehr: Fußgänger müssen besser geschützt werden vor Autos. In Magdeburg gab es zwar einige Durchfahrtsperren. Aber an mindestens einer Zufahrt zum Weihnachtsmarkt eben nicht. Der Attentäter suchte sich diese gezielt aus. Weihnachtsmärkte und andere sensible Massenaufläufe müssen praktisch lückenlos mit Durchfahrtsperren geschützt werden, an einer Rettungsgasse müssen sie sich aber im Notfall schnell öffnen lassen. Zusätzlich sollten Autos mit automatischen Tempobegrenzern ausgestattet werden. Diese Intelligent-Speed-Assistance-Systeme (ISA) erkennen die zugelassene Höchstgeschwindigkeit an einem Ort, etwa mithilfe von Satellitennavigation und digitalen Karten. Wenn das Auto zum Beispiel in eine Fußgängerzone fährt, könnte es der Tempobegrenzer bremsen. Leider schreibt die Europäische Union seit Kurzem nur einen Geschwindigkeitswarner in neu zugelassenen Fahrzeugen vor. Da muss die EU nachbessern."