Stimmung unter Chinas Dienstleistern hellt sich überraschend auf

PEKING (dpa-AFX) - In China hat sich die Stimmung in Unternehmen aus dem Dienstleistungssektor Ende des vergangenen Jahres überraschend verbessert. Im Dezember stieg das vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" ermittelte Stimmungsbarometer für Dienstleister im Vergleich zum Vormonat um 0,7 Punkte auf 52,2 Zähler, wie das Wirtschaftsmagazin am Montag in Peking mitteilte. Die Stimmungsaufhellung kam für Analysten überraschend. Sie hatten im Schnitt einen erneuten Rückgang des Indikators auf 51,4 Punkte erwartet.

Zuletzt war ein ähnlicher Indikator für die Stimmung der Dienstleister ebenfalls besser als erwartet ausgefallen. Der vom nationalen Statistikamt des Landes ermittelte Indexwert für die Stimmung unter den Dienstleistern stieg kräftig, um 2,2 Punkte auf 52,2 Punkte, wie aus Daten von Ende Dezember hervorgeht.

Während der staatliche Index des nationalen Statistikamts die Stimmung in eher großen Staatsbetrieben abbildet, hat der Caixin-Index die kleineren, privaten Unternehmen im Blick.

Die Stimmungswerte für Chinas Industriebetriebe, die ebenfalls in den vergangenen Tagen veröffentlicht wurden, sind hingegen gesunken und liegen nur noch knapp über der Expansionsschwelle. Zuletzt hatte China weitere Maßnahmen angekündigt, um die lahmende Wirtschaft in Schwung zu bringen.

Trotz des Anstiegs des Stimmungsindikators für den Bereich Dienstleistungen sieht Caixin-Analyst Wang Zhe weiter eine "schwache Binnennachfrage und zunehmend ungünstige externe Faktoren". Seiner Einschätzung nach bleibt die Beschäftigung schwach und die Gewinnmargen seien gesunken./jkr/zb/jha/