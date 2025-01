Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Schutzstatus

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Schutzstatus:

"Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat jetzt einen pragmatischen Mittelweg vorgeschlagen, der einer breiten Mehrheit der Bevölkerung vermittelbar sein sollte. Das BAMF soll den Schutzstatus überprüfen und aufheben, außer für Syrer, die eine Arbeit oder Ausbildung haben. Zusammengefasst sollen also die, die zum Wohlstand in Deutschland beitragen, bleiben dürfen, während die anderen zurückkehren müssen. Das ist die beste Lösung, bis Deutschland endlich klar zwischen Arbeits- und Fluchtmigration trennt. Das politische Problem für Faeser liegt darin, dass sie und ihr Kanzler zuvor so viele unerfüllte Versprechungen gemacht und damit Vertrauen verspielt haben - und die Wähler jetzt wohl auch gute Pläne skeptisch beäugen."/yyzz/DP/he