EQS-News: DeFi Technologies stellt monatlichen Unternehmens-Lagebericht bereit: Valour meldet ein verwaltetes Vermögen von 1,18 Milliarden C$ (819 Millionen US$) und einen monatlichen Nettozufluss ...

EQS-News: DeFi Technologies Inc. / Schlagwort(e): Monatszahlen

DeFi Technologies stellt monatlichen Unternehmens-Lagebericht bereit: Valour meldet ein verwaltetes Vermögen von 1,18 Milliarden C$ (819 Millionen US$) und einen monatlichen Nettozufluss ...



07.01.2025 / 17:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





DeFi Technologies stellt monatlichen Unternehmens-Lagebericht bereit: Valour meldet ein verwaltetes Vermögen von 1,18 Milliarden C$ (819 Millionen US$) und einen monatlichen Nettozufluss in Rekordhöhe von 56 Millionen C$ (38,8 Millionen US$) im Dezember 2024

Verwaltetes Vermögen & monatlicher Nettozufluss in Rekordhöhe: Valour meldet ein verwaltetes Vermögen (AUM) von 1,18 Milliarden C$ (819 Millionen US$) zum 31. Dezember 2024. Dies entspricht einem Rückgang von 11 % gegenüber dem Vormonat und ist hauptsächlich auf einen Rückgang der Preise von digitalen Vermögenswerten im Vergleich zum Vormonat zurückzuführen. Ungeachtet dessen erzielte Valour im Dezember einen Nettozufluss in Rekordhöhe von 56 Millionen C$ (38,8 Millionen US$), verursacht durch ETPs wie SUI, DOGE und APT sowie den historischen Rollout von 20 neuen digitalen Vermögenswerten auf dem Spotlight Stock Market. Diese im Dezember vorgenommene Einführung – die größte in der Geschichte von Valour – erweiterte das Portfolio des Unternehmens auf über 60 EPTs an europäischen Börsen und stärkte seine Position als führender Emittent von digitalen Vermögenswerten in Form von ETPs. Valour beendete das Jahr mit einem beeindruckenden Wachstum von 133 % beim verwalteten Vermögen im Vergleich zum Vorjahr, was die Stärke seines Angebots und der strategischen Umsetzung unter Beweis stellt.

Starke Finanzposition: Valour beendete den Dezember mit einem Bestand an Barmitteln und einem USDT-Saldo von ca. 22 Millionen C$ (15,2 Millionen US$), was einem Anstieg von ca. 25.6% gegenüber dem Vormonat entspricht. Die aktuellen Darlehensverbindlichkeiten blieben mit ca. 8,3 Millionen C$ (6 Millionen US$) stabil. Das Unternehmen baute außerdem seine Bestände an DOT aus, während es gleichzeitig ein diversifiziertes Portfolio beibehielt, einschließlich 208,8 BTC, 121 ETH, 586.683 ADA, 131.616 DOT, 14.375 SOL, 490,5 UNI, 433.322 AVAX und 1.701.703 CORE- Token. Der Gesamtwert des Portfolios belief sich auf ca. 58,9 Millionen C$ (40,7 Millionen US$), was einen Rückgang von 16 % gegenüber dem Vormonat bedeutet und auf einen Rückgang der Preise der digitalen Vermögenswerte gegenüber dem Vormonat zurückzuführen ist.

Toronto, Kanada, den 6. Januar 2025 - DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen“ oder „DeFi Technologies“) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen, das in der Zusammenführung traditioneller Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralisierten Finanzen („DeFi“) Pionierarbeit leistet, freut sich, bekannt geben zu können, dass das Tochterunternehmen Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (gemeinsam „Valour“), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs“), zum 31. Dezember 2024 ein verwaltetes Vermögen („AUM“) von 1,18 Milliarden C$ (819 Millionen US$) verbuchen kann. Während das verwaltete Vermögen aufgrund des Rückgangs der Preise bei den digitalen Vermögenswerten um 11 % gegenüber dem Vormonat zurückging, erzielte Valour ein hervorragendes Wachstum von 133 % beim verwalteten Vermögen im Vergleich zum Vorjahr.

Nettozufluss und Vertrauen der Anleger

Im Dezember verzeichnete Valour einen neuen Rekord mit einem monatlichen Nettozufluss von 56 Millionen C$ (38,8 Millionen US$), was seine beständige Serie von positiven Zuflüssen fortsetzte. Dieser Meilenstein war auf das große Vertrauen der Anleger, die steigende Nachfrage nach dem vielfältigen EPT-Angebot von Valour sowie auf die Einführung von 20 neuen digitalen Vermögenswerten in Form von EPTs auf dem Spotlight Stock Market zurückzuführen. Diese bahnbrechende Einführung hat den Ruf von Valour als Marktführer weiter gefestigt und unterstreicht sein Engagement für die Bereitstellung von innovativen Anlegemöglichkeiten.

Wichtigste Produkte, die Zuflüsse fördern:

Die außergewöhnliche Leistung kam durch eine Kombination von etablierten und neueren ETP-Notierungen, einschließlich SUI, DOGE und APT, zustande. Hierzu tragen unter anderem folgende Produkte bei:

VALOUR SUI SEK: 22.392.496 C$ (15.496.591 US$)

VALOUR XRP SEK: 7.551.871 C$ (5.226.227 US$)

VALOUR DOGE SEK: 5.909.581 C$ (4.089.690 US$)

VALOUR APT SEK: 5.796.484 C$ (4.011.422 US$)

VALOUR ETH SEK: 5.631.908 C$ (3.897.528 US$)

VALOUR NEAR SEK: 3.910.847 C$ (2.706.478 US$)

VALOUR TAO SEK: 3.807.856 C$ (2.635.204 US$)

VALOUR LINK SEK: 3.800.916 C$ (2.630.401 US$)

VALOUR FTM SEK: 2.244.909 C$ (1.553.576 US$)

VALOUR HBAR SEK: 2.235.077 C$ (1.546.772 US$)

Diese Zuflüsse unterstreichen die Führungsposition von Valour als Vermittler eines Zugangs zu vielfältigen digitalen Vermögenswerten.

Die wichtigsten ETPs von Valour beim verwalteten Vermögen:

Valour SOL: 425.380.080 C$ (294.381.697 US$)

Valour BTC: 317.934.504 C$ (220.024.640 US$)

Valour ETH: 95.796.837 C$ (66.295.619 US$)

Valour ADA: 82.535.332 C$ (57.118.075 US$)

Valour SUI: 63.059.935 C$ (43.640.245 US$)

Valour XRP: 49.217.003 C$ (34.060.328 US$)

Valour AVAX: 30.989.257 C$ (21.445.927 US$))

Valour DOT: 24.755.780 C$ (17.132.087 US$))

Starke Finanzposition

Zum 31. Dezember 2024 verfügt das Unternehmen weiterhin über eine starke Finanzposition:

Bestand an Barmitteln und USDT-Saldo: Ca. 22 Millionen C$ (15,2 Millionen US$), ein Anstieg von 25,6% gegenüber dem Vormonat..

Darlehensverbindlichkeiten: Ca. 8,3 Millionen C$ (6 Millionen US$), d.h. unverändert im Vergleich zum Vormonat.

Bestand an digitalen Vermögenswerten: Das Unternehmen baute seine DOT-Bestände aus, verkaufte einen Teil seiner CORE-Tokens und verfügt weiterhin über ein diversifiziertes Portfolio an Vermögenswerten:

208,8 BTC

121 ETH

586.683 ADA

131.616 DOT

14.375 SOL

490,5 UNI

433.322 AVAX

1.707.703 CORE

Diese Bestände besitzen derzeit einen Wert von ca. 58,9 Millionen C$ (40,7 Millionen US$), was einem Rückgang von 16 % im Vergleich zum Vormonat entspricht und auf den Verkauf von CORE-Tokens und das Nachgeben bei den Preisen der digitalen Vermögenswerte zurückzuführen ist.

Strategie mit DeFi Alpha

Das Unternehmen bewertet mehrere Arbitrage-Chancen, wobei im 2. Quartal 111,5 Millionen C$ (82,0 Millionen US$) und im 3. Quartal 20,6 Millionen C$ (14,7 Millionen US$) erzielt wurden (bis dato keine Verluste). Durch diese Strategie wurde die Finanzposition des Unternehmens gestärkt, was die Rückzahlung von Verbindlichkeiten ermöglichte und die Umsetzung der Strategie hinsichtlich des Bestands an digitalen Vermögenswerten unterstützte.

Zu den jüngsten strategischen Entwicklungen im Dezember gehören:

DeFi Technologies verkündet strategische Investition in Neuronomics AG

DeFi Technologies hat eine Absichtserklärung (LOI) zum Erwerb einer Minderheitsbeteiligung von 10 % an Neuronomics AG, einem Schweizer Vermögensverwaltungsunternehmen, das sich auf KI-gesteuerte quantitative Tradingstrategien spezialisiert hat, unterzeichnet. Diese Akquisition stärkt die Vermögensverwaltungs- und Trading-Kapazitäten von DeFi Technologies, diversifiziert die Ertragsströme und ergänzt gleichzeitig DeFi Alpha, den spezialisierten Arbitrage-Handelsbereich des Unternehmens. Durch die Nutzung der fortschrittlichen KI-Strategien von Neuronomics, die eine beständige außergewöhnliche risikobereinigte Performance gezeigt haben, ist DeFi Technologies für ein anhaltendes Wachstum im Vermögensverwaltungssektor und dem umfassenden Kryptowährungsmarkt gut aufgestellt.

Valour verkündet die bahnbrechende Einführung von 20 neuen digitalen Vermögenswerten in Form von ETPs auf dem Spotlight Stock Market

Valour teilte die gleichzeitige Einführung von 20 neuen digitalen Vermögenswerten in Form von ETPs auf dem Spotlight Stock Market mit. Dies stellt die größte ETP-Einführung an einem einzigen Tag in der Unternehmensgeschichte dar. Dadurch wird das Portfolio von Valour auf über 60 an europäischen Börsen notierten ETPs ausgebaut, wodurch ein sicherer, regulierter Zugang zu hochmodernen Blockchain-Technologien gewährt wird. Durch seine ehrgeizigen Pläne, bis Ende 2025 100 ETPs anzubieten, festigt Valour seine Führungsposition bei der Annäherung des traditionellen Finanzwesens an die dezentralisierte Zukunft und leistet gleichzeitig einen Beitrag zur Demokratisierung des Zugangs zu digitalen Vermögenswerten.

Valour Digital Securities Limited und The Hashgraph Group (THG) erweitern Zugang zumHedera HBAR ETP durch Notierung an der Euronext

Valour Digital Securities Limited hat einen neuen Hedera HBAR ETP (ISIN: GB00BRC6JM96) an der Euronext Amsterdam lanciert und damit den Zugang zu Hederas native Token (HBAR) für europäische Anleger erweitert. Hierbei handelt es sich um das erste physisch besicherte Hedera-ETP unter dem Basisprospekt von Valours Digital Securities Limited, das sowohl institutionellen als auch privaten Anlegern einen breiteren Marktzugang ermöglicht. Hedera, ein führendes energieeffizientes öffentliches Proof-of-Stake-Netzwerk, das von einem Gremium globaler Unternehmen wie Google, IBM, und der Deutschen Telekom verwaltet wird, gehört mit einer Marktkapitalisierung von 11,3 Milliarden US-Dollar zu den 20 führenden Kryptowährungen weltweit.

Ernennung eines neuen CFO

Das Unternehmen freut sich außerdem, die Ernennung von Paul Bozoki zum Chief Financial Officer bekanntzugeben.

Paul Bozoki ist ein ausgewiesener Finanzexperte, der auf ca. 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Rechnungswesen, Steuer und Kapitalmärkten zurückblicken kann. Er war als CFO in zahlreichen verschiedenen Branchen, einschließlich Privat Equity, Immobilien, Software, Bergbau und Produktion tätig und verfügt über eine umfassende Arbeitserfahrung auf sechs Kontinenten. Er ist als Wirtschaftsprüfer sowohl in Ontario (Kanada) als auch in New Hampshire (USA) zugelassen und leitete diverse mehrfach notierte Unternehmen (Kanada-USA-Australien). Herr Bozoki besitzt einen MBA-Abschluss von der Richard Ivey School of Business und einen Bachelor of Commerce von der Queen’s University.

Die Ernennung von Paul Bozoki erfolgt im Anschluss an das Ausscheiden von Herrn Ryan Ptolemy als ehemaligem Chief Financial Officer des Unternehmens. Herr Ptolemy war seit 2009 für das Unternehmen tätig. Die Geschäftsführung und der Vorstand des Unternehmens danken Herrn Ptolemy für seinen unermüdlichen Einsatz für das Unternehmen während seiner Tätigkeit. Herr Ptolemy hat zugestimmt, für eine kurze Zeit im Unternehmen zu verbleiben, um einen reibungslosen Übergang bei den Finanzangelegenheiten des Unternehmens zu gewährleisten.



Über DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Annäherung der traditionellen Kapitalmärkte und der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi) leistet. Mit branchenführenden Web3-Technologien im Fokus setzt sich DeFi Technologies zum Ziel, einem breiten Anlegerkreis Zugang zur Zukunft des Finanzwesens zu verschaffen. Mit der Unterstützung eines angesehenen Expertenteams, dessen umfassende Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte wir uns zu Nutze machen, streben wir danach, die Art und Weise der Interaktionen von Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem zu revolutionieren. Folgen Sie DeFi Technologies auf Linkedin und Twitter und besuchen Sie für weitere Informationen die Website https://defi.tech/

Über Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour”) emittieren börsengehandelte Produkte („ETPs“), die privaten und institutionellen Anlegern die Möglichkeit bieten, über ihr herkömmliches Bankkonto einfach und sicher auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil der Vermögensverwaltungssparte von DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF). Um weitere Informationen über Valour zu erhalten, sich zu registrieren oder Updates zu erhalten, besuchen Sie bitte valour.com.

Warnhinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des geltenden kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem das Wachstum des verwalteten Vermögens, die Strategie des Unternehmens zum Bestand an digitalen Vermögenswerten, die Expansion der digitalen Vermögenswerte in Form von ETPs; der Abschluss der Transaktion mit Neuronomics; das Interesse der Anleger und das Vertrauen in digitale Vermögenswerte; das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Verbreitung dezentraler Finanzprodukte, die Wahrnehmung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorteile oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Zielerreichungen des Unternehmens erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen formuliert werden oder darin implizit enthalten sind. Solche Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren sind unter anderem die Akzeptanz der börsengehandelten Produkte von Valour durch die Börsen; das Wachstum und die Entwicklung von DeFi und des Sektors für digitale Vermögenswerte, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi und digitale Vermögenswerte sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten die Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Bestimmungen des Wertpapierrechts vorgeschrieben ist..

DIE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG

# # #

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Olivier Roussy Newton

Chief Executive Officer

ir@defi.tech

(323) 537-7681

07.01.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2063077 07.01.2025 CET/CEST