Faktor Kursschwankung: Wie wirkt sich die Volatilität auf Zertifikate aus? - ntv Zertifikate 6.1.25

Direkt zum Video auf YouTube

Im vergangenen Jahr war die Stimmung an den #Börsen trotz einiger Störfeuer im Großen und Ganzen eher entspannt. Das lässt sich an der sogenannten #Volatilität ablesen. Was sie genau besagt und wie sie sich auf #Zertifikate auswirken kann, darüber spricht Nancy Lanzendörfer mit Annchristin Jahnel von der #HSBC.



►Weitere Infos: https://grp.hsbc/60579rv1R

►Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/60589rv1r

►Kennen Sie schon unseren Instagram-Account? https://grp.hsbc/60599rv1T