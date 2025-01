Nvidia präsentiert Grafikchips mit KI-Technologie und eigene PCs

San Francisco (Reuters) - Zum offiziellen Auftakt der Technologiemesse CES hat Nvidia eine neue Generation von Grafikkarten-Chips vorgestellt.

Diese nutzten dieselbe Technologie wie die KI-Spezialprozessoren "Blackwell", sagte der Chef des Halbleiter-Herstellers, Jensen Huang, am Dienstag in Las Vegas. Dadurch könnten Objekte in Computerspielen realistischer dargestellt werden. Die neuen Chips der "RTX 50"-Serie, die 549 bis 1999 Dollar kosten, könnten Nvidia kurzfristig einen Umsatzschub bescheren, prognostizierte Ben Bajarin, Chef der Beratungsfirma Creative Strategies.

Außerdem präsentierte Huang auf der CES den ersten Desktop-Rechner von Nvidia. Auch dort würden Chips auf Basis der "Blackwell"-Technologie verbaut. Das "Project Digits" ziele allerdings auf Software-Entwickler statt auf Endverbraucher. Mit Hilfe dieses PCs könnten Programmierer ihre KI-Programme schnell testen.

