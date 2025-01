10-jährige Rendite Japan - Höchster Stand seit 2011!

Die Zinsentwicklung in Japan besprechen wir an dieser Stelle nicht jede Woche. Umso bemerkenswerter ist das heutige Ausrufezeichen, zumal die 10-jährige Rendite Japan mit einem echten Highlight in das neue Jahr startet. So gelang jüngst der Spurt über die Hochpunkte von 2024 bei rund 1,10 %. Der beschriebene Ausbruch ist gleichbedeutend mit dem höchsten Stand seit 2011! Ein solches Mehrjahreshoch ist ein starkes Signal und bestätigt den zugrundeliegenden Aufwärtstrend. Charttechnisch kann die Kursentwicklung seit Juni 2024 darüber hinaus als klassische V-Formation interpretiert werden (siehe Chart). Aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einschnittes ergibt sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von 35 bp, welches im Umkehrschluss zu einem Kursziel von knapp 1,5 % führt. Aber auch auf der Unterseite liefert der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. Während die o. g. Ausbruchsmarke bei 1,10 % eine erste Unterstützung darstellt, halten wir die Kreuzunterstützung bei rund 1 % für noch wesentlich wichtiger. Auf diesem Niveau fallen diverse Hoch- und Tiefpunkte der letzten Dekade mit der 38-Wochen-Linie (akt. bei 0,98 %) zusammen.

10-jährige Rendite Japan (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 10-jährige Rendite Japan

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.