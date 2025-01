IRW-News: Osisko Development Corp.: Osisko Development stellt ein Update zur Geschäftsleitung bereit

IRW-PRESS: Osisko Development Corp.: Osisko Development stellt ein Update zur Geschäftsleitung bereit

Montreal, Québec, 9. Januar 2025 - Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) (Osisko Development oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-development-corp/) freut sich, die Ernennung von David Rouleau zum Vice President, Project Development (Projektentwicklung), bekannt zu geben. Diese Ernennung steht im Einklang mit dem strategischen Fokus des Unternehmens auf den Aufbau eines operativen Teams, um sein Vorzeigeprojekt, das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt Cariboo im Zentrum von British Columbia (Kanada), voranzutreiben. Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass Éric Tremblay, Chief Operating Officer, das Unternehmen mit sofortiger Wirkung verlässt, um anderen beruflichen Verpflichtungen im Bergbausektor nachzugehen. Zusätzlich zu seiner ernannten Rolle wird Herr Rouleau während der Übergangszeit, bis ein ständiger COO ernannt wird, Unterstützung in der Unternehmensführung leisten und eine aktive Rolle bei der Förderung der operativen Bereitschaft für das Goldprojekt Cariboo übernehmen. Das Unternehmen hat einen Prozess zur Suche nach Führungskräften für die Position des COO eingeleitet und wird zu gegebener Zeit ein Update bereitstellen.

Wir sind begeistert, Dave in unserem Team willkommen zu heißen, der in seiner mehr als 35-jährigen beruflichen Laufbahn im Bergbausektor einen reichen Erfahrungsschatz in den Bereichen Betriebsleitung und Management erworben hat und eine wichtige Stütze sein wird, wenn wir die Aktivitäten bei Cariboo im Jahr 2025 und darüber hinaus vorantreiben, kommentierte Sean Roosen, Gründer, Chairman und CEO. Im Namen des Managements und des Board of Directors möchte ich Éric auch für seinen engagierten Einsatz und seine unschätzbaren Beiträge für das Unternehmen während seiner Amtszeit danken. Wir wünschen ihm alles Gute und viel Erfolg für seine persönlichen und beruflichen Vorhaben.

Herr David Rouleau ist eine erfahrene Führungskraft mit über 35 Jahren Betriebs- und Managementerfahrung in der Bergbauindustrie. Seine Erfahrung erstreckt sich auf Projekte und Betriebe in verschiedenen Wachstumsphasen, einschließlich Machbarkeitsstudien, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Genehmigungen, Bau, Inbetriebnahme, Erweiterung und kontinuierliche Verbesserung. Zuletzt war Herr Rouleau als Vizepräsident für Minenoptimierung und strategische Planung bei Victoria Gold tätig, wo er das Projekt Brewery Creek beaufsichtigte und Geschäftsentwicklungsinitiativen bei der Bewertung von Bergbau- und Explorationsprojekten unterstützte. Zuvor war er in British Columbias Cariboo Regional District als Vizepräsident für den Betrieb von Barkerville Gold Mines (2016-2018) und bei Taseko Mines (2010-2016) tätig, wo er für die Mine Gibraltar verantwortlich war.

Zu Beginn seiner Karriere war Herr Rouleau ein wichtiges Mitglied des Senior-Management-Teams von Canadian Natural Resources, das das Ölsandprojekt Horizon in Fort McMurray, Alberta, entwickelte. Darüber hinaus war Herr Rouleau 17 Jahre lang bei Teck Cominco in verschiedenen operativen und technischen Funktionen an mehreren Bergwerksstandorten tätig. Herr Rouleau hat einen Bachelor of Science in Bergbautechnik von der South Dakota School of Mines und ein Diplom in Bergbautechnik von der Haileybury School of Mines.

Über Osisko Development Corp.

Osisko Development Corp. ist ein nordamerikanisches Golderschließungsunternehmen, das sich auf in der Vergangenheit produzierende Bergbaureviere in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen mit Potenzial für die Größe eines Bezirks konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Weiterentwicklung des zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekts Cariboo im zentralen British Columbia, Kanada, des Projekts Tintic im historischen Bergbaurevier East Tintic in Utah, USA, und des Goldprojekts San Antonio in Sonora, Mexiko, zu einem mittleren Goldproduzenten zu werden. Neben dem beträchtlichen Brownfield-Explorationspotenzial dieser Liegenschaften, die von bedeutenden historischen Bergbaudaten, einer bestehenden Infrastruktur und dem Zugang zu qualifizierten Arbeitskräften profitieren, wird die Projektpipeline des Unternehmens durch andere höffige Explorationsliegenschaften ergänzt. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, attraktive, langlebige, sozial und ökologisch nachhaltige Bergbau-Assets zu entwickeln und gleichzeitig das Entwicklungsrisiko zu minimieren sowie die Mineralressourcen zu vergrößern.

