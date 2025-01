Fico lädt Selenskyj im Erdgasstreit zu Gespräch in die Slowakei ein

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Prag (Reuters) - Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico hat im Erdgasstreit den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu Gesprächen eingeladen.

Ficos Büro veröffentlichte am Montag einen offenen Brief an Selenskyj, in dem ein Treffen in der Slowakei nahe der ukrainischen Grenze vorgeschlagen wurde. Dabei könnten technische Lösungen für das Problem der Erdgasdurchleitung erörtert werden, hieß es. Eine Stellungnahme der Ukraine lag zunächst nicht vor.

Zum Jahresende war ein Transitvertrag zwischen den Kriegsparteien Russland und Ukraine ausgelaufen. Damit kamen am Neujahrstag die russischen Erdgasexporte über die Pipelines durch die Ukraine zum Erliegen. Auch die Slowakei ist betroffen. Der Schritt war erwartet worden, die meisten EU-Staaten wie Deutschland versorgen sich aus anderen Quellen wie etwa mit Flüssigerdgas (LNG) aus den USA. Auch die Slowakei verfügt über alternative Bezugsmöglichkeiten.

Fico macht jedoch geltend, dass das EU-Land seine eigenen Transiteinnahmen verliere und zusätzliche Gebühren zahlen müsse. Aufgrund des höheren Erdgaspreises nach dem Wegfall von rund 13,5 Milliarden Kubikmetern (bcm) Gas im vergangenen Jahr - darunter etwa drei bcm für die Slowakei - seien Europa Kosten in Milliardenhöhe entstanden, argumentiert er. Fico strebt eine Wiederaufnahme der Lieferungen an. Er will zudem allgemein die Beziehungen seines Landes zu Russland verbessern. Die Slowakei hat ihre Militärhilfe für die Ukraine eingestellt.

