Soldaten und Palästinenser in Gaza getötet

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Im Norden des Gazastreifens sind fünf israelische Soldaten gefallen. Acht weitere Soldaten seien schwer verwundet worden, teilte die Armee mit. Nach ersten Erkenntnissen seien sie in einem Haus in Beit Hanun im Einsatz gewesen, als mitgeführte Munition oder Sprengstoff explodierte und das Haus über ihnen zusammenstürzte, wie die Zeitung "Times of Israel" unter Berufung auf die Armee berichtete.

Durch israelische Angriffe in verschiedenen Teilen des Küstenstreifens starben nach Angaben des von der islamistischen Hamas kontrollierten Zivilschutzes mindestens 47 Menschen. Die Angaben beider Seiten ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Die Zahl der seit Beginn des Gaza-Kriegs und bei Kämpfen mit der libanesischen Hisbollah-Miliz getöteten israelischen Soldaten stieg mit den neuen Verlusten auf 840. Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Behörden wurden im Gazastreifen mehr als 46.500 Menschen getötet und mehr als 109.000 verletzt. Auslöser des Kriegs war das Hamas-Massaker in Israel am 7. Oktober 2023 mit 1.200 Toten und 251 Verschleppten.

Bei den Gesprächen über eine Gaza-Waffenruhe gab es zuletzt nach Angaben beider Seiten Fortschritte. Ein Durchbruch bei den monatelangen Vermittlungsbemühungen wurde jedoch zunächst nicht bekannt./edr/DP/zb