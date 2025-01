EQS-Adhoc: NEON EQUITY AG: Änderung des Transaktionskonzepts für den Erwerb der First Move! AG im Wege einer Sachkapitalerhöhung

EQS-Ad-hoc: NEON EQUITY AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

NEON EQUITY AG: Änderung des Transaktionskonzepts für den Erwerb der First Move! AG im Wege einer Sachkapitalerhöhung



Frankfurt am Main, 17. Januar 2025 – Der Vorstand der NEON EQUITY AG (ISIN DE000A3DW408) hat mit der SP 1 Equity GmbH, Frankfurt am Main („SP 1“) Gespräche über die Änderung des Transaktionskonzepts und der Konditionen für den Erwerb der Beteiligung an der First Move! AG („First Move“) geführt. Dies geschah vor dem Hintergrund der zu erwartenden Verzögerungen durch die laufenden Anfechtungsprozesse hinsichtlich der von der ordentlichen Hauptversammlung am 28. Mai 2024 und der außerordentlichen Hauptversammlung am 31. Oktober 2024 beschlossenen Kapitalmaßnahmen (Kapitalherabsetzungen, Schaffung neuer genehmigte Kapitalia, Sachkapitalerhöhung; zusammen „Hauptversammlungsbeschlüsse“).

Nach entsprechender Verständigung mit der SP1 hat der Vorstand heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Hauptversammlungsbeschlüsse nicht weiterzuverfolgen, sondern eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage von 88 % der Aktien an der First Move aus dem bestehenden genehmigten Kapital 2022 im Volumen von EUR 11.529.408,00 durchzuführen. Die angestrebte Sachkapitalerhöhung soll gegen Gewährung 11.529.408 neuer NEON EQUITY-Aktien an die SP 1 erfolgen. Das Austauschverhältnis soll 131.016:1 betragen, d.h. für je eine Aktie der First Move soll die SP 1 jeweils 131.016 neue NEON EQUITY-Aktien erhalten. Dem Austauschverhältnis liegt einerseits unverändert der auf Basis einer gutachterlichen Bewertung von rd. EUR 118,8 Mio. mit der SP1 verhandelte Bewertungsansatz für die First Move von EUR 78,4 Mio. zugrunde. Zum anderen liegt dem Austauschverhältnis nunmehr eine wesentlich erhöhte Bewertung der neuen NEON EQUITY-Aktien von EUR 6,80 (nach dem ursprünglichen Konzept: EUR 2,50) zugrunde, d. h. ein Aufschlag von rund 350 % (vormals 58 %) auf den gestrigen Schlusskurs der NEON EQUITY-Aktien im XETRA-Handel von EUR 1,94. Entsprechend verringert sich die Zahl der auszugebenden NEON EQUITY-Aktien ganz deutlich.

NEON EQUITY AG
Mörfelder Landstraße 277
60598 Frankfurt
Deutschland
E-Mail: info@neon-equity.com
ISIN: DE000A3DW408, DE000A383C76

