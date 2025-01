IRW-News: GoldMining Inc.: GoldMining gibt Änderung im Board of Directors bekannt

IRW-PRESS: GoldMining Inc.: GoldMining gibt Änderung im Board of Directors bekannt

Vancouver, British Columbia - 17. Januar 2025 - GoldMining Inc. (das Unternehmen oder GoldMining - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/) (TSX: GOLD; NYSE: GLDG) gibt bekannt, dass Herr Garnet Dawson und Hon. Herb Dhaliwal, nachdem sie jeweils mehr als zehn Jahre als leitende Angestellte oder Direktoren des Unternehmens tätig waren, aus dem Board of Directors des Unternehmens ausgeschieden sind und dem Unternehmen weiterhin als strategische Berater im Advisory Board von GoldMining zur Seite stehen werden.

Herr Dawson trat dem Unternehmen im Jahr 2014 als CEO bei und blieb bis 2021 in dieser Position. 2018 wurde er Mitglied des Board of Directors. Herr Dhaliwal trat dem Board of Directors im Jahr 2013 bei.

Das Unternehmen möchte Herrn Dawson und Herrn Dhaliwal seine tiefe Dankbarkeit und seine aufrichtige Anerkennung für ihre langjährige Tätigkeit beim Aufbau und der Stärkung des Unternehmens aussprechen. GoldMining wünscht beiden alles Gute für ihre zukünftigen Unternehmungen und freut sich auf ihre weitere Unterstützung als strategische Berater.

Über GoldMining Inc.

Das Unternehmen ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldprojekten in Nord-, Mittel- und Südamerika konzentriert. Durch seine disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert das Unternehmen jetzt ein diversifiziertes Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru. Das Unternehmen besitzt auch etwa 21,5 Millionen Aktien von Gold Royalty Corp. (NYSE American: GROY), 9,9 Millionen Aktien von U.S. GoldMining Inc. (Nasdaq: USGO) und 26,7 Millionen Aktien von NevGold Corp. (TSXV: NAU). Siehe www.goldmining.com für weitere Informationen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

GoldMining Inc.

Amir Adnani, Co-Chairman, David Garofalo, Co-Chairman

Alastair Still, CEO

Tel.: (855) 630-1001

E-Mail: info@goldmining.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

