Mögliche US-Zölle: Habeck warnt vor 'Duckmäusertum' der EU

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat eine Reaktion der EU für den Fall von US-Importzöllen angekündigt. Mit Blick auf den neuen US-Präsidenten Donald Trump sagte Habeck auf dem "Handelsblatt"-Energiegipfel in Berlin, man solle gegenüber der Trump-Administration zwar mit einer ausgestreckten Hand agieren, "aber uns nicht grenzenlos die Hand wegschlagen" lassen. Habeck warnte vor "Duckmäusertum".

Die EU sei im Falle von US-Zöllen vorbereitet: "Dann wissen wir, welche Zölle wir zu erheben haben. Das wollen wir nicht", sagte Habeck. "Das ist schlecht für die Menschen. Es ist schlecht für unsere Beziehung, es ist schlecht für uns insgesamt. Aber wir müssen uns ja auch nicht herumschubsen lassen."

US-Präsident Trump will Zölle und Steuern gegen andere Länder verhängen, um so die amerikanischen Bürger zu entlasten, wie er in seiner Antrittsrede nach seiner Vereidigung im US-Kapitol sagte. Auch im Wahlkampf hatte Trump Importzölle angekündigt, um die US-Wirtschaft zu stärken./hoe/DP/jha