GNW-News: Aduro Clean Technologies erreicht wichtigen Meilenstein bei der Entwicklung einer Pilotanlage

^LONDON, Ontario, Jan. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc

(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR139&utm_ medium=PressRelease). (?Aduro" oder das ?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie nutzt, um Rohstoffe mit geringerem Wert wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, freut sich, den erfolgreichen Abschluss der Basic Engineering Design-Phase für seine

Hydrochemolytic(TM) Technology (HCT) Next Generation Process (NGP)-Pilotanlage

bekannt zu geben, die einen wichtigen Meilenstein bei der Kommerzialisierung seiner Plattformtechnologie darstellt. Dieser Meilenstein ist ein entscheidender Schritt auf Aduros Weg zur Kommerzialisierung seiner HCT-Plattformtechnologie. Die NGP-Pilotanlage soll im dritten Quartal dieses Jahres fertiggestellt werden, und der Abschluss der Basic Engineering Design (https://www.zeton.com/zeton-advantage/project- methodology/?utm_source=Aduro%20Zeton%20Basic%20Eng%20Design&utm_campaign=PR139& utm_medium=PressRelease)-Phase stellt den Höhepunkt vieler Jahre umfassender Forschung und Entwicklung dar. Aduro ist eine Partnerschaft mit Zeton (https://www.zeton.com/?utm_source=Aduro%20Zeton&utm_campaign=PR139&utm_medium=P ressRelease) eingegangen, einem weltweit führenden Anbieter von modularen Anlagen im Pilot- und Demonstrationsmaßstab. Gemeinsam arbeiten die beiden Unternehmen eifrig daran, das Projekt bis zur Installation und Inbetriebnahme voranzutreiben. Das Projekt befindet sich nun in der Phase des detaillierten Designs, in der Aduro auf das bewährte Fachwissen von Zeton im Bereich der Pilotanlagentechnik zurückgreifen kann, wobei der Schwerpunkt auf Modularität und Skalierbarkeit liegt. Die NGP-Pilotanlage hat eine zentrale Bedeutung für die Unterstützung des

Kundenbindungsprogramms von Aduro, indem sie die Anwendung der Hydrochemolytic(TM)-

Technologie auf einfachere Materialien demonstriert, die in naher Zukunft kommerziell nutzbar sein werden. Gleichzeitig soll die Anlage als Test- und Entwicklungsplattform dienen, um das nötige Know-how für die Verarbeitung von schwierigeren, schwerer zu recycelnden und geringerwertigen Rohstoffen zu erwerben. Dieser stufenweise Ansatz fügt sich nahtlos in die Kommerzialisierungsstrategie von Aduro ein und stellt sicher, dass sich die Technologie zu einer hochgradig anpassbaren Lösung entwickelt, die in der Lage ist, eine breite Palette von Rohstoffen effektiv zu verarbeiten. Das Unternehmen hat bereits mit der Beschaffung kritischer Ausrüstungen mit langen Lieferzeiten und der Vorbereitung des Standorts für die Installation der NGP-Pilotanlage begonnen, einschließlich der für ihren Betrieb erforderlichen Verbesserungen der Infrastruktur. Aduro erweitert nun seine Laboreinrichtungen und Büroräume in London, Ontario, um die Betriebsanforderungen der NGP-Pilotanlage zu erfüllen und dem Wachstum des Unternehmens Rechnung zu tragen. Diese Erweiterungen sollen sicherstellen, dass die Anlagen den Anforderungen der Pilotanlage gerecht werden, und gleichzeitig weiteres Wachstum und Innovation fördern. ?Dieser Meilenstein ist ein entscheidender Schritt auf Aduros Weg zur

Kommerzialisierung der Hydrochemolytic(TM)-Technologieplattform", so Ofer Vicus,

CEO von Aduro. ?Er stellt die Verwirklichung einer einzigartigen Lösung für eine der dringendsten Herausforderungen der Gesellschaft dar - das chemische Recycling von schwer zu recycelnden Kunststoffabfällen. ?Die NGP-Pilotanlage, die vollständig aus industriellen Komponenten besteht, wird als Testanlage für die Verarbeitung einer Vielzahl von Abfallströmen dienen und wertvolle Betriebsdaten und Erkenntnisse liefern, die für die Verfeinerung unserer Technologie und deren Skalierung für die vollständige Kommerzialisierung entscheidend sind. ?Für das Team Aduro ist dies ein entscheidender Moment, der mit einer Idee begann und mit der Inbetriebnahme unseres völlig neuen NGP-Prozesses enden wird. Ich möchte allen unseren Mitarbeitern, die unermüdlich daran gearbeitet haben, diesen Meilenstein zu erreichen, meinen herzlichen Dank aussprechen." Über Aduro Clean Technologies Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe

oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des

Unternehmens basiert auf Wasser als kritischem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dies ist ein bahnbrechender Ansatz, der geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21.Jahrhundert verwandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.comm) +1 226 784 8889 KCSA Strategic Communications (https://www.kcsa.com/?utm_source=KCSA%20Aduro&utm_campaign=PR139&utm_medium=Pre ssRelease) Jack Perkins, Vice President aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com) Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die der Überzeugung, Erwartung oder Prognose des Unternehmens zufolge in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung umfassen insbesondere den Plan für den erfolgreichen Abschluss der Basic Engineering

Design-Phase für die Hydrochemolytic(TM) Technology (HCT) Next Generation Process

(NGP)-Pilotanlage; dass die NGP-Pilotanlage im dritten Quartal des Jahres 2025 fertiggestellt wird; dass sich das Projekt nun in der Phase des detaillierten Designs befindet; dass das Unternehmen bei der Fertigstellung der Anlage auf das bewährte Fachwissen von Zeton im Bereich der Pilotanlagentechnik zurückgreifen wird; dass die NGP-Pilotanlage eine zentrale Rolle bei der Unterstützung des Kundenbindungsprogramms von Aduro spielen wird; dass die Anlage als Test- und Entwicklungsplattform für die Verarbeitung von schwierigeren, schwerer recyclebaren und geringerwertigen Rohstoffen dienen und sicherstellen soll, dass die Technologie zu einer hochgradig anpassbaren Lösung entwickelt wird, die ein breites Spektrum von Rohstoffen effektiv verarbeiten kann; dass die Anlage als Testanlage für die Verarbeitung einer Vielzahl von Abfallströmen dienen wird, wodurch wertvolle Betriebsdaten und Erkenntnisse gewonnen werden, die für die Verfeinerung der Technologie des Unternehmens und deren Skalierung für die vollständige Kommerzialisierung entscheidend sind; den Plan für die Beschaffung von kritischen Ausrüstungen mit langen Lieferzeiten; die geplante Erweiterung der Laboreinrichtungen und Büroräume des Unternehmens in London, Ontario. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen. Aufgrund der damit verbundenen Unsicherheiten sollte diesen Aussagen keine unangemessen hohe Zuverlässigkeit beigemessen werden. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind insbesondere ungünstige Marktbedingungen, Verzögerungen beim Abschluss der Basic Engineering Design-Phase für die

Hydrochemolytic(TM) Technology (HCT) Next Generation Process (NGP)-Pilotanlage, und

potenzielle Schwierigkeiten in der Phase des detaillierten Designs; Risiken im Zusammenhang mit dem Vertrauen auf das Know-how von Zeton im Bereich der Pilotanlagentechnik, die Fähigkeit der NGP-Pilotanlage, das Kundenbindungsprogramm von Aduro zu unterstützen, und die Wirksamkeit der Anlage als Test- und Entwicklungsplattform für die Verarbeitung schwierigerer Rohstoffe; Risiken im Zusammenhang mit Verzögerungen bei der Beschaffung von kritischen Ausrüstungen mit langen Lieferzeiten, und Risiken im Zusammenhang mit der erfolgreichen Erweiterung der Laboreinrichtungen und Büroräume des Unternehmens in London, Ontario; Risiken, dass die Anlage nicht wie geplant oder überhaupt nicht entwickelt werden kann, dass sie möglicherweise nicht die erwarteten Vorteile bei der Validierung der Kommerzialisierung der Technologie bringt, oder dass es zu Verzögerungen oder anderen unvorhergesehenen Problemen kommen kann, die sich auf den Zeitplan und den Erfolg des Projekts auswirken könnten, einschließlich möglicher ungünstiger Marktbedingungen und anderer Faktoren, auf die die Parteien keinen Einfluss haben. Das Unternehmen hat weder die ausdrückliche Absicht noch die Pflicht, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist. Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/28980950-7c0a-4aa4-af07- fc0d77faff78 °