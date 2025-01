EQS-Adhoc: Eckert & Ziegler veröffentlicht vorläufige Zahlen 2024: Deutlicher Anstieg bei Umsatz und bereinigtem EBIT

EQS-Ad-hoc: Eckert & Ziegler SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Eckert & Ziegler veröffentlicht vorläufige Zahlen 2024: Deutlicher Anstieg bei Umsatz und bereinigtem EBIT



Geschäftsjahr 2024 (vorläufig):

Umsatz: rund 295 Mio. EUR (VJ: 246,1 Mio. EUR)

EBIT vor Sondereinflüssen: rund 66 Mio. EUR (VJ: 46,9 Mio. EUR)

Nettogewinn: rund 33 Mio. EUR (VJ: 26,3 Mio. EUR)

Berlin, 27. Januar 2025. Die Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700, TecDAX) hat nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen für das GJ 2024 einen Konzernumsatz von rd. 295 Mio. EUR und ein bereinigtes EBIT von rd. 66 Mio. EUR erzielt. Der Umsatz liegt 20% über dem Wert des Vorjahres. Das bereinigte EBIT sogar 41% über dem Vorjahreswert und damit über der am 22.11.2024 angehobenen Prognose für das GJ 2024. Der Nettogewinn (aus fortgeführten und nicht fortgeführten Geschäftsbereichen), über den an dieser Stelle nur noch vergleichend berichtet wird, steigt auf rd. 33 Mio. EUR (VJ: 26,3).



Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 wird am 27. März 2025 gemeinsam mit dem vollständigen, testierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht.



Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:

Eckert & Ziegler SE, Karolin Riehle, Investor Relations

Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138, karolin.riehle@ezag.de, www.ezag.de

