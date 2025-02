EQS-News: DeFi Technologies veröffentlicht monatlichen Unternehmens-Lagebericht

EQS-News: DeFi Technologies Inc. / Schlagwort(e): Monatszahlen

DeFi Technologies veröffentlicht monatlichen Unternehmens-Lagebericht : Valour meldet ein verwaltetes Vermögen von 1,4 Milliarden C$ (1,009 Milliarden US$) und einen monatlichen Nettozufluss von 48 Millionen C$ (33,5 Millionen US$) im Januar 2025 und gibt ein Update zur Finanzstrategie

Verwaltetes Vermögen & stabiler monatlicher Nettozufluss: Valour meldet ein verwaltetes Vermögen (AUM) von 1,4 Milliarden C$ (1,009 Milliarden US$) zum 31. Januar 2025, was einen Anstieg von 23 % gegenüber dem Vormonat bedeutet. Dies ist auf steigende Preise bei den digitalen Vermögenswerten und einen anhaltenden Nettozufluss von 48 Millionen C$ (33,5 Millionen US$) im Januar zurückzuführen und wird durch die starke Nachfrage nach ETPs wie XRP, SUI, und DOGE angetrieben. Valour erzielt weiterhin Handelsvolumina und Zuflüsse in Rekordhöhe, insbesondere nach der Einführung von 20 neuen digitalen Vermögenswerten in Form von ETPs auf dem Spotlight Stock Market –das größte Rollout in der Unternehmensgeschichte von Valour. Dadurch hat es sein Portfolio auf über 60 ETPs an europäischen Börsen erweitert und seine Position als führender Emittent von digitalen Vermögenswerten in Form von ETPs weiter ausgebaut. Starke Finanzposition: Valour beendete den Januar mit einem Bestand an Barmitteln und einem USDT-Saldo von ca. 27,2 Millionen C$ (18,9 Millionen US$), was einem Anstieg von 24,9 % gegenüber dem Vormonat entspricht. Die Darlehensverbindlichkeiten blieben mit ca. 8,3 Millionen C$ (6 Millionen US$) stabil, was vor allem auf die anhaltende Umstrukturierung von Genesis zurückzuführen ist.

Ausgeklügelte Finanzstrategie: Das Unternehmen behielt außerdem ein diversifiziertes Portfolio an digitalen Vermögenswerten bei, einschließlich 208,8 BTC (29.111.593 C$/ 20.324.987 US$),14.375 SOL (4.286.865 C$ / 2.992.982 US$), 121 ETH (602.810 C$/ 420.867 US$) und 433.322 AVAX-Tokens (24.629.461 C$/ 17.195.674 US$). Der Gesamtwert des Portfolios lag bei ca. 63,4 Millionen C$ (44,2 Millionen US$), was einer Zunahme von 8,7 % gegenüber dem Vormonat entspricht und auf einen Anstieg bei den Preisen der digitalen Vermögenswerte im Vergleich zum Vormonat zurückzuführen ist. Das Unternehmen kann sich unter Einsatz seiner derzeitigen Mittel von 90,6 Millionen C$ (63,1 Millionen US$) an Barmitteln, USDT und sonstigen verfügbaren Mitteln jederzeit dafür entscheiden, seinen Bestand neu auszurichten oder zu erweitern.

Von DeFi Technologies eingerichtete Validator Nodes: DeFi Technologies hat drei Validator-Nodes eingerichtet: einen für Solana (SOL), einen für CORE sowie einen dritten für Cardano (ADA). Das Unternehmen bietet Staking für einen Teil seiner 526 Millionen C$ (367 Millionen US$) an SOL auf seinem Validator-Node an und erzielt dadurch eine Rendite von ca. 8%. Falls ein Staking für den gesamten Betrag an SOL angeboten würde, würde das einen jährlichen Ertrag von ca. 42 Millionen C$ (29 Millionen US$) ergeben. Zudem nimmt das Unternehmen bei seinem CORE-Validator ein Staking für einen Teil seines BTC-Bestands von insgesamt 362 Millionen C$ (253 Millionen US$) vor, was eine Rendite von 6-8 % für den BTC- und CORE-Bestand von DeFi ergibt. Bei seinem Cardano-Validator nimmt DeFi ein Staking eines Teils seiner 96,34 Millionen C$ (67,24 Millionen US$) an verwaltetem Vermögen vor und erzielt eine durchschnittliche Rendite von 2,7 %.

TORONTO, den 5. Febr. 2025 /CNW/ - DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen“ oder „DeFiTechnologies“) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen, das in der Zusammenführung traditioneller Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralisierten Finanzen („DeFi“) Pionierarbeit leistet, freut sich bekannt geben zu können, dass das Tochterunternehmen Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (gemeinsam „Valour“), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs“), zum 31. Januar 2025 ein verwaltetes Vermögen („AUM“) von 1,4 Milliarden C$ (1,009 Milliarden US$) verbuchen kann, was einen Anstieg von 23 % gegenüber dem Vormonat bedeutet. Dies ist auf steigende Preise bei den digitalen Vermögenswerten und einen Nettozufluss von 48 Millionen C$ (33,5 Millionen) zurückzuführen.

Nettozufluss und Vertrauen der Anleger



In Januar verzeichnete Valour einen erheblichen Nettozufluss in Höhe von 48 Millionen C$ (33,5 Millionen US$), was den zweiten Monat in Folge darstellt, in dem die Marke von 30 Millionen US$ beim Zufluss überschritten wird. Dies folgt im Anschluss an den Rekordmonat Dezember 2024, in dem der Nettozufluss bei 56 Millionen C$ (38,8 Millionen US$) lag. Das anhaltende Momentum unterstreicht das starke Vertrauen der Anleger, die wachsende Nachfrage nach der vielfältigen Palette an ETPs im Angebot von Valour sowie die Auswirkung der 20 neu eingeführten digitalen Vermögenswerte in Form von ETPs auf dem Spotlight Stock Market. Diese bahnbrechende Expansion hat die Stellung von Valour als Marktführer gefestigt und unterstreicht sein Engagement für die Bereitstellung von innovativen Anlegemöglichkeiten.

Wichtigste Produkte, die Zuflüsse fördern



Eine Kombination aus etablierten und neueren ETP-Notierungen, einschließlich XRP, SUI und DOGE, befeuerte die außergewöhnliche Performance. Den größten Beitrag leisteten dabei u.a.:

VALOUR XRP SEK: 10.264.622 C$ (7.079.050 US$)

VALOUR SUI SEK: 9.591.330 C$ (6.614.710 US$)

VALOUR DOGE SEK: 4.428.835 C$ (3.054.369 US$)

VALOUR HBAR SEK: 3.191.907 C$ (2.201.315 US$)

VALOUR DOT SEK: 3.169.633 C$ (2.185.954 US$)

VALOUR RNDR SEK: 3.121.695 C$ (2.152.893 US$)

VALOUR BTC SEK: 2.639.506 C$ (1.820.349 US$)

VALOUR INJ SEK: 2.167.541 C$ (1.494.856 US$)

VALOUR TAO SEK: 1.901.723 C$ (1.311.533 US$)

VALOUR ADA SEK: 1.708.077 C$ (1.177.984 US$)

Diese Zuflüsse unterstreichen die Führungsposition von Valour als Vermittler eines Zugangs zu vielfältigen digitalen Vermögenswerten.

Die wichtigsten ETPs von Valour beim verwalteten Vermögen (AUM)

Über seine Tochtergesellschaft Valour betreibt DeFi Technologies den drittgrößten Solana-Fonds weltweit und den größten in Nordamerika. Valour erzielt einen Teil seiner Erträge durch Staking seines verwalteten Vermögens. So erzielte Valour im 3. Quartal 2024 Erträge von 8,12% für das verwaltete Vermögen durch Staking und Verwaltungsgebühren. Dies erfolgte auf der Grundlage eines durchschnittlichen Stakings von 67 % seines verwalteten Vermögens, was sich auf insgesamt 753 Millionen C$ (537 Millionen US$) belief.

Valour SOL: 526.357.999 C$ (367.366.302 US$)

Valour BTC: 362.703.474 C$ (253.145.263 US$)

Valour ADA: 96.340.986 C$ (67.240.228 US$)

Valour ETH: 96.410.234 C$ (67.288.559 US$)

Valour XRP: 85.714.558 C$ (59.823.619 US$)

Valour SUI: 73.136.659 C$ (51.045.000 US$)

Valour AVAX: 31.466.841 C$ (21.961.967 US$)

Valour DOT: 26.711.029 C$ (18.642.696 US$)

Starke Finanzposition



Zum 31. Januar 2025 verfügt das Unternehmen weiter über eine starke Finanzposition:

Bestand an Barmitteln und USDT-Saldo: Ca. 27,2 Millionen C$(18,9 Millionen US$), ein Anstieg von 24,9 % gegenüber dem Vormonat.

Darlehensverbindlichkeiten: Ca. 8,3 Millionen C$(6 Millionen US$), ohne Veränderung gegenüber dem Vormonat, was vor allem auf die anhaltende Umstrukturierung von Genesis zurückzuführen ist.

Bestand an digitalen Vermögenswerten



Das Unternehmen hielt auch ein diversifiziertes Portfolio an Vermögenswerten, das vor allem aus BTC, SOL, ETH und AVAX-Tokens bestand. Der Gesamtwert des Portfolios belief sich auf ca. 63,4 Millionen C$(44,2 Millionen US$), was eine Steigerung von 8,7% gegenüber dem Vormonat darstellt und auf einen Anstieg bei den Preisen für digitale Vermögenswerte im Vergleich zum Vormonat zurückzuführen ist. Das Unternehmen kann sich unter Einsatz seiner derzeitigen Mittel von 90,6 Millionen C$ (63,1 Millionen US$) an Barmitteln, USDT und sonstigen verfügbaren Mitteln jederzeit dafür entscheiden, seinen Bestand neu auszurichten oder zu erweitern.

208,8 BTC: 29.111.593 C$ (20.324.987 US$)

433.322 AVAX: 24.629.461 C$ (17.195.674 US$)

14.375 SOL: 4.286.865 C$ (2.992.982 US$)

1.462.703 CORE: 2.578.571 C$ (1.800.294 US$)

131.616 DOT: 1.362.939 C$ (951.570 US$)

586.683 ADA: 809.301 C$ (565.034 US$)

121 ETH: 602.810 C$ (420.867 US$)

490,5 UNI: 10.099 C$ (7.051 US$)

Von DeFiTechnologies eingerichtete Validator Nodes

DeFi Technologies hat drei Validator-Nodes eingerichtet: einen für Solana (SOL), einen für CORE sowie einen dritten für Cardano (ADA). Das Unternehmen bietet Staking für einen Teil seiner 526 Millionen C$ (367 Millionen US$) an SOL auf seinem Validator-Node an und erzielt dadurch eine Rendite von ca. 8%. Falls ein Staking für den gesamten Betrag an SO angeboten würde, würde das einen jährlichen Ertrag von ca. 42 Millionen C$ (29 Millionen US$) ausmachen.

Zudem nimmt das Unternehmen bei seinem CORE-Validator ein Staking für einen Teil seines BTC-Bestands von insgesamt 362 Millionen C$ (253 Millionen US$) vor, was eine Rendite von 6-8 % für den BTC- und CORE-Bestand von DeFi ergibt.

Bei seinem Cardano-Validator nimmt DeFi ein Staking eines Teils seiner 96,34 Millionen C$ (67,24 Millionen US$) an verwaltetem Vermögen vor und erzielt eine durchschnittliche Rendite von 2,7 %.

Strategie mit DeFiAlpha

Das Unternehmen bewertet mehrere Arbitrage-Chancen, wobei im 2. Quartal 2024 111,5 Millionen C$ (82,0 Millionen US$) und im 3. Quartal 20,6 Millionen C$ (14,7 Millionen US$) erzielt wurden (bis dato keine Verluste). Durch diese Strategie wurde die Finanzposition des Unternehmens gestärkt, was die Rückzahlung von Verbindlichkeiten ermöglichte und die Umsetzung der Strategie hinsichtlich des Bestands an digitalen Vermögenswerten unterstützte.

Stillman Digital

Stillman Digital gab konsolidierte Handelserträge von ca. 1,2 Mio. C$ für Dezember 2024 an und prognostizierte einen erwarteten Jahresgewinn (annualized run-rate) von über 14 Mio. C$. Zur Unterstützung seiner internationalen Expansion hat das Unternehmen seine Bankeninfrastruktur durch eine Partnerschaft mit Bank Frick erweitert. Durch diese Zusammenarbeit wird eine bahnbrechenden Lösung eingeführt, die eine nahtlose Abwicklung von Fiat-Transaktionen durch das innovative Bank FrickxPulse-Netzwerk ermöglicht. Darüber hinaus führt die Partnerschaft mit Finery Markets zu positiven Ergebnissen beim Wachstum und unterstützt den Vorstoß des Unternehmens auf die internationale Ebene. Außerdem hat Stillman sein Team durch mehrere Einstellungen von Schlüsselpersonal in den Bereichen Engineering und Trading verstärkt, um die Ertragsteigerung seiner Trading Flows in Höhe von mehreren Milliarden Dollar zu optimieren und seine interne Technologieinfrastruktur auszubauen.

ÜberDeFiTechnologies

DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Annäherung der traditionellen Kapitalmärkte und der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi) leistet. Mit branchenführenden Web3-Technologien im Fokus setzt sich DeFi Technologies zum Ziel, einem breiten Anlegerkreis Zugang zur Zukunft des Finanzwesens zu verschaffen. Mit der Unterstützung eines angesehenen Expertenteams, dessen umfassende Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte wir uns zu Nutze machen, streben wir danach, die Art und Weise der Interaktionen von Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem zu revolutionieren. Folgen Sie DeFi Technologies auf Linkedin und Twitter und besuchen Sie für weitere Informationen die Website https://defi.tech/

Über Valour

Valour Inc. Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour”) emittieren börsengehandelte Produkte („ETPs“), die privaten und institutionellen Anlegern die Möglichkeit bieten, über ihr herkömmliches Bankkonto einfach und sicher auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil der Vermögensverwaltungs-sparte von DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF). Um weitere Informationen über Valour zu erhalten, sich zu registrieren oder Updates zu erhalten, besuchen Sie bittevalour.com.

Über Stillman Digital

Stillman Digital ist ein führender Anbieter von Liquidität für digitale Vermögenswerte, der unbegrenzte Liquiditätslösungen für Unternehmen bereitstellt und sich auf branchenführende Handelsausführungs-, Abwicklungs- und Technologiedienstleistungen konzentriert. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.stillmandigital.com

Warnhinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des geltenden kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem das Wachstum des verwalteten Vermögens, die Strategie des Unternehmens zum Bestand an digitalen Vermögenswerten, die Expansion der digitalen Vermögenswerte in Form von ETPs; die Renditebeträge aus den Validator-Nodes des Unternehmens; das Interesse der Anleger und das Vertrauen in digitale Vermögenswerte; das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Verbreitung dezentraler Finanzprodukte, die Wahrnehmung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorteile oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Zielerreichungen des Unternehmens erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen formuliert werden oder darin implizit enthalten sind. Solche Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren sind unter anderem die Akzeptanz der börsengehandelten Produkte von Valour durch die Börsen; das Wachstum und die Entwicklung von DeFi und des Sektors für digitale Vermögenswerte, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi und digitale Vermögenswerte sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten die Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Bestimmungen des Wertpapierrechts vorgeschrieben ist.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Olivier Roussy Newton

Chief Executive Officer

ir@defi.tech

+1 (323) 537-7681

