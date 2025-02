Musk: Grok 3 übertrifft alle anderen Chatbots - Markteinführung in Kürze

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Dubai (Reuters) - Die auf Künstliche Intelligenz (KI) spezialisierte Softwarefirma xAI ist nach Angaben ihres Chefs Elon Musk kurz vor der Fertigstellung ihres ChatGPT-Rivalen.

Der Chatbot "Grok 3" solle in etwa ein bis zwei Wochen auf den Markt kommen, sagte Musk in einer Videoschalte auf dem World Governments Summit in Dubai. "Grok 3 verfügt über sehr starke Analysefähigkeiten. In bisherigen Tests hat Grok 3 alles übertroffen, was bisher auf den Markt gekommen ist."

Der Milliardär hat mit xAI einen Konkurrenten für Google und das von Microsoft unterstützte Unternehmen OpenAI gegründet. Musk ist auch Mitbegründer von OpenAI und steht mit dem auf KI spezialisierten Softwarehaus seit Jahren im Streit. Anfang der Woche hatte Musk angekündigt, den ChatGPT-Entwickler aus San Francisco für 97,4 Milliarden Dollar übernehmen zu wollen. Nun ging aus Gerichtsakten am Mittwoch hervor, dass er sein Gebot zurückziehen werde, wenn der Wohltätigkeitsgedanke bei dem gemeinnützigen Zweig von OpenAI erhalten bleibe.

OpenAI wurde 2015 von Sam Altman und Musk als gemeinnützige Forschungs- und Entwicklungsorganisation gegründet. Ziel sei gewesen, eine Künstliche Intelligenz zu entwickeln, die der Menschheit dienen soll. Musk verließ das Unternehmen aber 2018, kurz bevor die gewinnorientierte Tochter OpenAI LP gegründet wurde, um für die KI-Entwicklung Investorengelder einzusammeln. Altman plant zudem, den bislang bestimmenden Einfluss des gemeinnützigen Teils auf die Tochter zu reduzieren, um Letztere für Geldgeber attraktiver zu machen. Nur so könne man ausreichende Mittel für die weitere KI-Forschung auftreiben. Diese Maßnahme hatte Musk stets scharf kritisiert.

