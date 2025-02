Applied Materials enttäuscht mit Umsatzprognose - Aktie fällt

Frankfurt/Bangalore (Reuters) - Applied Materials hat die Märkte mit seiner Umsatzprognose enttäuscht und seine Aktie damit auf Talfahrt geschickt.

Der Chipindustrie-Zulieferer sagte am Donnerstag nach US-Börsenschluss für das zweite Quartal einen Umsatz von etwa 7,1 Milliarden Dollar, plus oder minus 400 Millionen, voraus. Analysten waren im Durchschnitt von 7,21 Milliarden ausgegangen. Das Unternehmen rechnet damit, dass sich die zunehmenden geopolitischen Spannungen und die schwache Nachfrage nach Speicherchips für die Unterhaltungselektronik negativ auf seine Geschäfte auswirken werden. Der Umsatz in China sei durch die strengeren US-Beschränkungen für den Export von Chipherstellungstechnologie gefährdet.

Applied-Aktien fielen nachbörslich um fünf Prozent.

Der Konzern erwartet für das zweite Quartal einen bereinigten Gewinn von 2,30 Dollar je Aktie, plus oder minus 18 Cent, was den Schätzungen der Experten entspricht. Für das abgelaufene Quartal meldete Applied einen Umsatz von 7,17 Milliarden Dollar und übertraf damit die Konsensschätzung von 7,14 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn von 2,38 Dollar pro Aktie übertraf ebenfalls die Schätzungen von 2,29 Dollar.

In den vergangenen Tagen hatten die Konkurrenten Lam Research und Kla Corp optimistische Ausblicke geliefert.

