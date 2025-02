ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Gerresheimer nach Zahlen auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 100,30 Euro belassen. Der Bereich Plastics & Devices (P&D) des Verpackungsspezialisten sei kein Glanzlicht gewesen, während das Wachstum der Sparte Primary Packaging Glass (PPG) wieder angezogen habe, schrieb Analystin Delphine Le Louet in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung zu den Geschäftszahlen. Sie hob zudem das gesenkte Jahresziel für 2025 hervor und damit, dass Gerresheimer schließlich die übernommene Bormioli Pharma miteinbeziehe. Da es aktuell noch keine Kommentare zum Thema Übernahme gegeben habe, warte sie nun auf die Telefonkonferenz./ck/la

