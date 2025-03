ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Hellofresh auf 'Overweight' - Ziel 15 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh nach Eckdaten für 2024 und einem Ausblick auf "Overweight" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Der Kochboxenversender rechne für 2025 überraschend mit einem Umsatzrückgang, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem enttäusche das Gewinnziel. Der Experte betonte, dass Skeptiker sich bestätigt fühlen dürften, dass Hellofreshs treue Kunden weit vom Wunschszenario entfernt sind, und dass Fragen dazu aufkommen dürften, wann das Berliner Unternehmen wieder auf den Wachstumspfad zurückfindet./la/ngu

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2025 / 18:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2025 / 18:25 / GMT

