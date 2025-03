Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Finanzpaket/Grüne

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Finanzpaket/Grüne:

"Ausgerechnet Grünen-Chefin Franziska Brantner muss Merz an das Erbe Wolfgang Schäubles erinnern: Wolfgang Schäuble würde sich im Grabe umdrehen, wenn er sähe, wie seine Partei die Schuldenbremse aushebele, um Wahlgeschenke zu verteilen, sagt sie. Ein brutaler Satz, der die Union ins Mark trifft, weil er wahr ist. Nicht Machtpolitik, nicht Anfängerfehler in der Verhandlungsführung sind Merz' Problem. Sondern es ist seine Schuldenpolitik. Auch wenn die Grünen recht haben, muss ihnen eines klar sein: Das Finanzpaket jetzt komplett scheitern zu lassen, wäre ein absolutes Desaster für das Land. Innenpolitisch, weil Neuwahlen nicht auszuschließen wären. Und außenpolitisch, weil das Signal der geopolitischen Stärke an den Rest der Welt wieder hinfällig wäre und Deutschland als handlungsunfähig dastehen würde. Daran kann niemand ernsthaft interessiert sein."/yyzz/DP/ngu