EQS-News: „Activate Transformation Here“: Lenzing präsentiert Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2024

EQS-News: Lenzing AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Jahresergebnis

„Activate Transformation Here“: Lenzing präsentiert Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2024



14.03.2025 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





„Activate Transformation Here“: Lenzing präsentiert Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2024

Nichtfinanzielle Erklärung erstmals in Übereinstimmung mit European Sustainability Reporting Standards (ESRS) und aktualisierter doppelter Wesentlichkeit veröffentlicht

Messbare Fortschritte bei der Erreichung der ambitionierten Nachhaltigkeits- und Klimaziele

Lenzing – Die Lenzing Gruppe, ein führender Anbieter von regenerierten Cellulosefasern für die Textil- und Vliesstoffindustrien, hat ihren Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2024 veröffentlicht und damit einmal mehr ein starkes Zeichen für ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Erfolg gesetzt. Mit dem Titel „Activate Transformation Here“ ist dieser kombinierte Bericht, der in digitaler Form unter reports.lenzing.com verfügbar ist, nicht nur Rückblick, sondern vor allem Aufforderung und Entry Point, um die Textil- und Vliesstoffindustrie gemeinsam positiv zu verändern.

„Um unsere Lebensgrundlagen und die der folgenden Generationen zu bewahren, muss die Umstellung der globalen Textil- und Vliesstoffindustrie auf eine nachhaltige Produktion gelingen. Obwohl die notwendigen Technologien und Kapazitäten schrittweise auf den Markt kommen, wurden im globalen Maßstab bis jetzt nur geringe Fortschritte erzielt“, sagt Rohit Aggarwal, CEO der Lenzing Gruppe. „Wir bei Lenzing verfügen über das Know-how, Fasern in großem Stil aus nachwachsenden Rohstoffen herzustellen und nachhaltig zu verwerten. Um etwas zu bewegen, müssen wir hin zu einer branchenweiten Zusammenarbeit mit verbindlichen Standards. Das ist sicherlich eine Herausforderung, aber auch eine Chance.“

Die konsolidierte nichtfinanzielle Erklärung des Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichts 2024 entspricht in allen wesentlichen Belangen den Leitlinien der Global Reporting Initiative (GRI) und der gesetzlichen Vorschriften der EU-Taxonomie-Verordnung, und wurde erstmals auch in Übereinstimmung mit den Vorschriften der European Sustainability Reporting Standards (ESRS) erstellt. Der Bericht wurde von der KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft geprüft.

Im Rahmen einer doppelten Wesentlichkeitsanalyse erhob Lenzing im Jahr 2024 in einem mehrstufigen Ansatz die wesentlichen Themen in Bezug auf ihr nachhaltig ausgerichtetes Geschäftsmodell. Gemeinsam mit den Stakeholdern der Lenzing wurden auf diese Weise folgende Themen als wesentlich definiert: Klima & Energie, Wasser & Verschmutzung, Biodiversität & Ökosysteme, Kreislaufwirtschaft & Ressourcen, verantwortungsvolle Holzbeschaffung, nachhaltige Innovationen & Produkte, Menschenrechte & faire Arbeitspraktiken, Unternehmensethik und Transparenz.

Lenzing hat sich für die wichtigsten Herausforderungen in jedem ihrer strategischen Schwerpunktbereiche ambitionierte, konzernweite Nachhaltigkeitsziele gesetzt. Die gesetzten Ziele zahlen auch auf die Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen ein.



Zielstrebig in Richtung Netto-Null

Lenzing aktualisierte 2024 ihre Klimaziele, um ihr Engagement für den Klimaschutz an den Zielen des Übereinkommens von Paris zur Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf 1,5 Grad Celsius auszurichten. Die Science Based Targets Initiative (SBTi), die führende Organisation auf dem Gebiet der klimarelevanten Zielsetzung, überprüfte und bestätigte diese Zielanhebung. Lenzing ist der einzige Produzent von regenerierten Cellulosefasern mit einem überprüften, wissenschaftlich fundierten Netto-Null-Ziel.

Um sowohl die kurzfristigen als auch langfristigen wissenschaftlich fundierten Ziele zu erreichen, setzt Lenzing derzeit einen Klimaaktionsplan um, der Bestandteil der Unternehmensstrategie ist und vom Vorstand genehmigt wurde. In den vergangenen Jahren investierte das Unternehmen etwa in eine Photovoltaikanlage und ein Biomassekraftwerk für ihre österreichischen Standorte. Lenzing investierte außerdem mehr als EUR 200 Mio., um die Produktionsstandorte in China und Indonesien zu modernisieren. Die Umbaumaßnahmen, die neben der Umrüstung auf Kapazitäten für Spezialfasern auch die Reduzierung der spezifischen Emissionen zum Ziel hatten, wurden 2023 umgesetzt. Mit der Inbetriebnahme zweier Gasturbinen am chinesischen Standort erreichte Lenzing im Berichtsjahr einen weiteren Meilenstein bei der Umstellung der Energieversorgung von Kohle auf Erdgas.

Die Herstellung von Faserzellstoff und Fasern sind energieintensive Prozesse, die für Lenzing eine Herausforderung darstellen. Das Unternehmen verzichtet, soweit es möglich ist, auf fossile Energie und ersetzt sie durch erneuerbare Energiequellen. Investitionen in hochmoderne Technologien und Herstellungsprozesse mit geringer CO2-Emission haben dazu beigetragen, die Energieeffizienz zu erhöhen und die gesamten Treibhausgas-Emissionen des Unternehmens zu verringern.

Die Non-Profit-Organisation CDP bestätigte die Leistungen und Führungsposition der Lenzing auf diesem Gebiet, indem sie das Unternehmen zum bereits vierten Mal in Folge auf die prestigeträchtige A-Liste in der Kategorie „Klimawandel“ setzte.

Lenzing konnte ihre spezifischen Treibhausgasemissionen seit 2017 um 41 Prozent verringern und ist damit auf Kurs, ihre wissenschaftlich fundierten Ziele zu erreichen.[1]

Lenzing machte auch bei der Reduzierung der Abwasseremissionen weitere Fortschritte. Neben der vollständigen Inbetriebnahme ihrer modernisierten Abwasseraufbereitungsanlage am indonesischen Standort führte Lenzing im Berichtsjahr auch weitere Maßnahmen zur Implementierung einer neuen Abwasseraufbereitungsanlage am Standort Grimsby (Vereinigtes Königreich) durch. Die Inbetriebnahme der Anlage, in die Lenzing seit 2021 EUR 24 Mio. investiert, ist für 2025 geplant. Nach Abschluss dieses Projekts sollen die Abwasseremissionen am Standort um bis zu 80 Prozent reduziert werden.



Fokus auf nachhaltige Innovationen

Um ihre Kunden und Partner bei der Erreichung ihrer Klimaziele zu unterstützen und die eigene Position als führendes integriertes Faserunternehmen weiter auszubauen, setzt Lenzing weiterhin auf nachhaltige Innovationen mit starken Produktmarken.

Lenzing präsentierte hydrophobe Cellulosefasern für nachhaltige Vliesstoffe, die durch ihre innovative Eigenschaft, Flüssigkeiten an ihrer Oberfläche weiterzuleiten, völlig neue Produktlösungen für Hygieneanwendungen bieten, welche bis dato nur durch den Einsatz von Kunststoffasern erzielt werden konnten.

Gemeinsam mit dem Technologie-Start-up Exponent Envirotech wurde eine innovative wasserlose Färbetechnologie für regenerierte Cellulosefasern, die den Wasser- und Farbstoffverbrauch um 95 Prozent bzw. 40 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen wasserbasierten Färbeverfahren verringert, eingeführt.

Lenzing entwickelte und förderte auch im Berichtsjahr proaktiv Innovationen, um ökonomisch sinnvolle und skalierbare Lösungen für das globale Textilabfallproblem bereitzustellen und den Übergang zu einem Modell der Kreislaufwirtschaft zu forcieren. Gemeinsam mit dem Experten für Lederalternativen Recyc Leather brachte Lenzing neue Schuhmaterialien aus TENCEL™ Lyocellfasern und recycelten Lederfasern auf den Markt, die sich durch geringere Umweltauswirkungen auszeichnen.

Exemplarisch für die Innovationskraft der Lenzing im Berichtszeitraum steht auch das Projekt „Glacial Threads: From Forests to Future Textiles“, das Gletscherschutz und Textilrecycling miteinander verbindet. Geotextilien aus biologisch abbaubaren LENZING™ Fasern[2] leisten einen wesentlichen Beitrag zum Schutz der von der globalen Erderwämrung stark gefährdeten Gletscher, ohne die Umwelt mit Mikroplastik zu verschmutzen. Gemeinsam mit einem Netzwerk von innovativen Partnern arbeitet Lenzing derzeit daran, Geotextilien nach ihrer Verwendung zu neuen Textilfasern zu verarbeiten. Das Pilotprojekt wurde bei den CNMI Sustainable Fashion Awards 2024 in Mailand mit dem „Biodiversity and Water Award“ ausgezeichnet.

Ein weiteres aktuelles Beispiel für die Pionierarbeit, die Lenzing auf diesem Gebiet leistet, ist das Projekt CELLFIL, das 2024 ins Leben gerufen wurde und mit EUR 6,9 Mio. durch die EU kofinanziert wird. Lenzing

arbeitet im Rahmen dieses Projekts mit der Non-Profit-Organisation RTDS Gruppe und 13 weiteren Partnern aus Forschung und Industrie zusammen, um die Skalierung von Lyocell-Filamenten zu fördern.

Seit 2021 arbeitet Lenzing mit dem schwedischen Zellstoffproduzenten Södra zusammen, um gemeinsam neue Verfahren für das Recyceln von Alttextilien im industriellen Maßstab zu entwickeln. Das Projekt wurde 2023 im Rahmen des Programmes LIFE 2022 mit einem Zuschuss der EU von EUR 10 Mio. unterstützt.[3]



Champion der Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit in Verbindung mit Transparenz und Rückverfolgbarkeit, Innovation sowie die starken Marken sind die wesentlichen Differenzierungsmerkmale der Lenzing. Für ihre Leistungen und Führungsposition in Bezug auf ökologische und soziale Nachhaltigkeit wurde Lenzing einmal mehr von den branchenweit wichtigsten Ratinganbietern ausgezeichnet. Neben ihrem Top-CDP-Rating in der Kategorie „Klimawandel“, erreichte Lenzing bei CDP auch in den Kategorien „Wälder“ und „Wassersicherheit“ sehr gute „A-“ bzw. „B“-Bewertungen. Im CSR-Rating von EcoVadis erreichte Lenzing zum insgesamt vierten Mal in Folge Platin-Status, die höchste Bewertung, und zählt damit zum weltweit besten Prozent der bewerteten Unternehmen. MSCI bewertete Lenzing mit einem „A“ und im globalen „Hot Button Ranking“ der Non-Profit-Organisation Canopy, die die Leistung der globalen Produzenten von regenerierten Cellulosefasern in den Bereichen nachhaltige Beschaffung, Transparenz und Innovation bewertet, erreichte das Unternehmen den ersten Platz.

Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 wurden bereits veröffentlicht. Die entsprechende Presseaussendung können Sie hier nachlesen: https://www.lenzing.com/de/newsroom/pressemitteilungen.

Foto-Download:

https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=iqfKyU6vguw8

PIN: iqfKyU6vguw8

Ihre Ansprechpartner für

Public Relations:



Dominic Köfner

Vice President Corporate Communications & Public Affairs

Lenzing Aktiengesellschaft

Werkstraße 2, 4860 Lenzing, Austria



Telefon +43 7672 701 2743

E-Mail media@lenzing.com

Web www.lenzing.com



Vice President Corporate Communications & Public AffairsLenzing AktiengesellschaftWerkstraße 2, 4860 Lenzing, Austria+43 7672 701 2743

Corporate Sustainability:



Krishna Manda

Vice President Corporate Sustainability

Lenzing Aktiengesellschaft

Werkstraße 2, 4860 Lenzing, Austria



Telefon +43 7672 701 3417

E-Mail sustainability@lenzing.com

Web www.lenzing.com

Vice President Corporate SustainabilityLenzing AktiengesellschaftWerkstraße 2, 4860 Lenzing, Austria+43 7672 701 3417

Über die Lenzing Gruppe



Die Lenzing Gruppe steht für eine verantwortungsbewusste Herstellung von Spezial- und Premiumfasern basierend auf regenerierter Cellulose. Mit ihren innovativen Produkt- und Technologielösungen ist Lenzing Partner der globalen Textil- und Vliesstoffhersteller und Treiber zahlreicher neuer Entwicklungen. Die hochwertigen Fasern der Lenzing Gruppe sind Ausgangsmaterial für eine Vielzahl von Textil-Anwendungen – von funktionaler, bequemer und modischer Bekleidung hin zu langlebigen und nachhaltigen Heimtextilien. Die TÜV-zertifizierten biologisch abbaubaren und kompostierbaren Lenzing Fasern eignen sich auch hervorragend für den anspruchsvollen Einsatz in Hygiene-Anwendungen des täglichen Lebens.



Das Geschäftsmodell der Lenzing Gruppe geht weit über jenes eines klassischen Faserherstellers hinaus. Gemeinsam mit ihren Kunden und Partnern entwickelt sie innovative Produkte entlang der Wertschöpfungskette, die einen Mehrwert für Konsumentinnen und Konsumenten schaffen. Die Lenzing Gruppe strebt eine effiziente Verwendung und Verarbeitung aller Rohstoffe an und bietet Lösungen für die Umgestaltung der Textilindustrie vom gegenwärtigen linearen Wirtschaftssystem zu einer Kreislaufwirtschaft. Um das Engagement zur Begrenzung des menschengemachten Klimawandels an den Zielen des Übereinkommens von Paris auszurichten, hat Lenzing einen klaren, wissenschaftlich fundierten Klimaaktionsplan, der eine deutliche Reduktion der Treibhausgasemissionen (Scope 1, 2 und 3) bis 2030 und ein Netto-Null-Ziel bis 2050 vorsieht.



Daten und Fakten Lenzing Gruppe 2024

Umsatz: EUR 2,66 Mrd.

Nennkapazität (Fasern): 1.110.000 Tonnen

Mitarbeiter/innen (Vollzeitäquivalente): 7.816



TENCEL™, LENZING™ ECOVERO™, VEOCEL™, LENZING™ und REFIBRA™ sind Marken der Lenzing AG.



[1] Scope 1, 2 und 3; angegeben pro verkaufter Tonne Zellstoff und Faser, Index bezogen auf CO2-Äquivalent/t, 2017 = 100 %

[2] Zu den LENZING™ Fasern, die vom TÜV als biologisch abbaubar (Boden, Süßwasser & Meer) und kompostierbar (Haushalt & Industrie) zertifiziert sind, gehören die folgenden Produkte: LENZING™ Viscose Standard Textilien/Nonwovens, LENZING™ Lyocell Standard Textilien/Nonwovens, LENZING™ Modal Standard Textilien, LENZING™ Lyocell Filament, LENZING™ Lyocell Dry und LENZING™ Web Technology. Ausnahmen in der Zertifizierung gibt es für die Fasern LENZING™ Lyocell Filament und LENZING™ Lyocell Dry, bei denen die erforderlichen Tests für Bestätigung der biologischen Abbaubarkeit in Meeresumgebung noch nicht durchgeführt bzw. abgeschlossen wurden.

[3] Projekt 101113614 — LIFE22-ENV-SE-TREATS

14.03.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group. www.eqs.com





Sprache: Deutsch Unternehmen: Lenzing AG 4860 Lenzing Österreich Telefon: +43 7672-701-0 Fax: +43 7672-96301 E-Mail: office@lenzing.com Internet: www.lenzing.com ISIN: AT0000644505 Indizes: ATX Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 2100672

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2100672 14.03.2025 CET/CEST