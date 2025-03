D-WAVE QUANTUM - 2024er-Hoch im Visier!?!

Nach der Bodenbildung der letzten zwei Jahre und einem ersten dynamischen Kursanstieg hatte die D-Wave Quantum-Aktie zuletzt zwei „inside months“ ausgeprägt. Die beschriebenen Innenstäbe löst der Technologietitel gerade nach oben auf. Zu dieser strategischen Perspektive kommt ein extrem spannender Kursverlauf auf Tagesbasis. Neben der großen unteren Umkehr liegt im Tagesbereich ein kleinerer Doppelboden vor – definiert durch die Tiefpunkte im bisherigen Jahresverlauf bei 3,74/4,50 USD (siehe Chart). Interessanterweise wurde dieses konstruktive Chartmuster mit einem Aufwärtsgap (7,11 USD zu 7,86 USD) abgeschlossen, was den Aufwärtsambitionen des Titels zusätzlichen Nachdruck verleiht. Gleiches gilt für das neue MACD-Kaufsignal. Das Kursziel – abgeleitet aus dem o. g. Doppelboden – lässt sich auf rund 11,90 USD taxieren. Mit anderen Worten: Das rechnerische Anschlusspotenzial reicht aus, um Kurs auf das zyklische Hoch von Ende Dezember bei 11,40 USD zu nehmen. Danach rückt das Hoch vom August 2022 bei 13,21 USD wieder in den Fokus. Je nach Risikoneigung bieten sich auf der Unterseite entweder das Februarhoch (8,21 USD) oder aber die beschriebene Aufwärtskurslücke als Absicherung an.

D-WAVE QUANTUM (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart D-WAVE QUANTUM

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

