DAX-FLASH: Dax dürfte Gewinne behaupten - Zollkonflikt und Zinsentscheidung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der globale Zollkonflikt wird die Anleger am deutschen Aktienmarkt wohl auch am Gründonnerstag nicht verschonen. Zoll-Verhandlungen zwischen Japan und den USA machten etwas Mut, hieß es am Markt. In Asien legten die Kurse zu. Hierzulande wird der Dax mit einem Plus von 0,1 Prozent auf 21.332 Punkten erwartet, wie der Broker IG knapp zwei Stunden vor dem Börsenstart auf Xetra signalisierte.

Anders sah es tags zuvor in den USA aus, wo die Börsen hohe Verluste erlitten hatten. Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell trübten die Stimmung. Powell zufolge könnten die negativen Auswirkungen der US-Importzölle auf die Inflation anhaltend sein.

Der Dax hatte am Vortag dank eines Schussspurts bis auf über 21.300 Punkte das Hoch aus der Vorwoche hinter sich gelassen und muss nun versuchen, die Kursgewinne zu behaupten. Vor dem langen Osterwochenende seien Anleger aber geneigt, Kursgewinne abzusichern, schrieb der Charttechnik-Experte Martin Utschneider von Finanzethos. Es könne gut sein, dass kurzfristig Gewinne gesichert beziehungsweise realisiert würden.

Am Nachmittag steht die Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) im Fokus. Marktbeobachter gehen davon aus, dass in dem durch den Zollkonflikt geprägten Umfeld die Geldpolitik erneut gelockert wird. Es wird eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte erwartet./ajx/zb