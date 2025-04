DAX-FLASH: Erholung geht weiter - Dax vor sattem Wochenplus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax könnte am Freitag einen erneut satten Wochengewinn besiegeln. Die Indikation des Brokers IG deutet auf eine Fortsetzung der Erholung hin, die den Dax bereits über die 22.000-Punkte-Marke getrieben hat. Zwei Stunden vor dem Auftakt wird der Dax 0,3 Prozent höher auf 22.130 Punkte taxiert. "Optimismus hinsichtlich Zinssenkungen und Zöllen lässt Aktien steigen", hieß es in einem Kommentar der UBS.

Mehr als vier Prozent hat der Dax in dieser Woche schon gewonnen. Damit könnte er sein Plus aus der verkürzten Woche vor Ostern sogar noch einmal toppen. Seit dem Kurseinbruch vom 7. April hat er bald wieder ein Fünftel an Wert zugelegt - vor allem getrieben von der Hoffnung, dass es in der Zolldebatte zwischen US-Präsident Donald Trump und Peking weniger konfrontativ zugehen könnte.

Auch an den US-Börsen war die Erholungsrally am Vorabend weiter gegangen, neu genährt von Aussagen von Vertretern der US-Notenbank hinsichtlich ihrer Unterstützung für Zinssenkungen. Nachbörslich deutet sich dort mit guten Zahlen des Internetkonzerns Alphabet ebenfalls kein Abbruch der Rally an./tih/jha/