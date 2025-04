Direkt zum Video auf YouTube

Im Format Chartzeit freemium geht es um eure Wünsche. Martin Goersch analysiert Aktien, die ihr euch in den Youtube Kommentaren wünscht, oder die in der Mahlzeit Sendung besonders stark nachgefragt waren.

AbbVie hat am Freitag die Quartalszahlen gemeldet. Entsprechend groß ist das Anlegerinteresse momentan an der Aktie. Besonders wichtig war es hier, ob der schnelle Rückgang in den Humira Verkaufszahlen nach dem Patentverlust aufgefangen werden kann, beziehungsweise ob trotzdem ein Wachstum der Umsätze erreichbare ist.

Und tatsächlich hat AbbVie zwei neue Produkte im Immunologie-Portfolio, die sich sehr gut entwickeln. Umsatz-Seitig scheint die Entwicklung also zufriedenstellend zu sein. Daher konnte die Aktie am Freitag auch profitieren. Der Chart-Check sieht ebenfalls vielversprechend aus.

Ob es sich also möglicherweise um eine Kauf-Chance handelt, das zeigt Martin im Video.