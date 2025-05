ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Allianz auf 'Neutral' - Axa nun Favorit

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien der Allianz von 393 auf 374 Euro gesenkt, und die Papiere nach ihrem guten Lauf von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Die Bewertung habe das obere Ende ihrer historischen Bandbreite erreicht, schrieb Andrew Baker in seiner am Dienstag vorliegenden Analyse. Die Anlagestory sei zunächst größtenteils zu Ende erzählt. Der Experte kappte zudem seine Schätzungen und kürte Axa zum Favoriten unter den Multiline-Versicherern./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2025 / 05:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

