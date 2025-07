IRW-News: Osisko Development Corp.: Osisko Development gibt positive Ergebnisse der Erzsortierung in großen Mengen für das Cariboo-Goldprojekt bekannt

IRW-PRESS: Osisko Development Corp.: Osisko Development gibt positive Ergebnisse der Erzsortierung in großen Mengen für das Cariboo-Goldprojekt bekannt

HIGHLIGHTS

- Röntgentransmissionstest (XRT) zur Erzsortierung einer ~80 Tonnen-Probe aus dem Untertagebau Cariboo ergab positive Ergebnisse, die mit den Parametern der FS 2025 übereinstimmen

- 42-55 % Abfallrückweisung mit 84-89 % Goldgewinnung durch Sortierung von mittelgroßem und übergroßem Probenmaterial, einschließlich 10-30 mm bzw. 30-70 mm großer Fraktionen, erzielt

Ermutigende Ergebnisse beim Testen der bisher nicht untersuchten 6-10 mm großen Fraktion, die durch die jüngsten Fortschritte in der künstlichen Intelligenz möglich wurden, zeigten eine 59%ige Abfallrückweisung und 92%ige Goldgewinnung, was eine potenzielle Möglichkeit für zukünftige Optimierungen aufzeigt

- Das Aufwertungsverhältnis von 2,0 bis 2,1 entspricht der Annahme der FS 2025 von 1,95

- Die neuen Testarbeiten stellen einen wesentlich größeren Datensatz dar, wobei die vorherige Sortierung insgesamt ~5 Tonnen betrug und größtenteils mit Material aus Bohrkernen durchgeführt wurde

- 76 % des in der Testprobe enthaltenen Goldes entfallen schätzungsweise auf die Feinfraktion (<10 mm)

- Die Arbeiten zur Optimierung des Flowsheet, einschließlich einer Variabilitätsstudie zur Verfeinerung der Annahmen für die gesamte Lagerstätte, sollen im Rahmen der Detailplanung abgeschlossen werden.

Montreal, Québec, 7. Juli 2025 - Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) (Osisko Development" oder das Unternehmen") (- https://www.commodity-tv.com/play/osisko-development-advancing-cariboo-with-updated-feasibility-study-and-project-financing-coming-next/ -) freut sich, positive Ergebnisse eines Tests zur Erzsortierung bekannt zu geben, der an einer großen Tonnageprobe von mineralisiertem Material durchgeführt wurde, das aus dem genehmigten, zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Cariboo (Cariboo" oder das Projekt") im Zentrum von British Columbia (B.C."), Kanada, gewonnen wurde. Die Ergebnisse der Testarbeiten zeigen, dass die Goldgewinnung, der Massenabbau und das Aufwertungsverhältnis mit den Annahmen in der FS 2025 (wie hierin definiert) übereinstimmen, und wurden in einem wesentlich größeren Maßstab als frühere Programme durchgeführt. Wichtig ist, dass die positiven Ergebnisse bei einer zuvor nicht getesteten kleineren 6-10 mm großen Fraktion eine bedeutende Möglichkeit zur Optimierung des Flowsheet darstellen könnten. Die wichtigsten zusammenfassenden Ergebnisse sind in Tabelle 1 dargestellt:

Tabelle 1: Zusammenfassung der Ergebnisse der Erbsortierung bei Cariboo im Vergleich zu den Annahmen der FS 2025

Partikelgröße Masse der 2025 Ergebnisse der Erbsortierung 2025 FS Annahmen

Probe

(mm) (Tonnen) Masse Goldgewinnung Upgrade-Verhält Massenzug Goldgewinnung Upgrade-Verhält

ziehen nis nis

6-10 8 41% 92% 2,23 - nicht getestet -

10-30 61 45% 89% 1,96 14-49% 89,1-96,6% 1,95

30-70 10 58% 84% 2,06 14-49% 89,1-96,6% 1,95

1. Mass Pull ist definiert als der prozentuale Anteil des gesamten Einsatzmaterials, der für die weitere Verarbeitung zurückbehalten wird, wobei die Abfallverwerfung das entsprechende inverse Maß ist.

2. Das Aufbereitungsverhältnis ist definiert als der Gehalt des Konzentrats (nach der Sortierung) geteilt durch den Gehalt des Aufgabematerials (vor der Sortierung). Das bedeutet, dass bei einem Einsatzmaterialgehalt von x g/t Au ein Aufbereitungsverhältnis von 2,0 einem Gehalt von 2x g/t Au im Material nach der Sortierung entspricht.

Das Programm, das vom Saskatchewan Research Council (SRC") mit Unterstützung von TOMRA Sorting (TOMRA") in der SRC-Testanlage in Saskatoon, Saskatchewan, Kanada, durchgeführt wurde, verwendete einen Röntgentransmissionssensor (XRT"), um~ 80 Tonnen aufgespaltenes Material (repräsentativ für eine ~400 Tonnen schwere Schüttgutprobe) mit einer TOMRA COM 1200 Tertiary XRT-Maschine im Produktionsmaßstab zu bewerten. Der Vorkonzentratkreislauf des Erzsortierers im FS 2025 ist so konzipiert, dass ein XRT-Sensor verwendet wird, um nicht mineralisierten Sandstein (Abfallgestein) von goldhaltigem Sulfidmaterial (metallhaltigem Gestein) anhand der atomaren Dichte zu trennen. Da der XRT-Scanner Sulfidmaterial mit hoher Dichte und Abfallgestein mit geringer Dichte erkennt, kann er mit geringen Kosten von etwa 1 bis 2 C$ pro Tonne selektiv marginales Material von der nächsten Verarbeitungsstufe abtrennen und gleichzeitig ein überwiegend nicht potenziell säurebildendes (NPAG") Abfallprodukt erzeugen.

Das aus der unterirdischen Zone Lowhee gewonnene Probenmaterial wurde zunächst zerkleinert, gesiebt und aufgeteilt, um mehrere Partikelgrößenfraktionen für die Tests zu erhalten: (i) Feinmaterial (<10 mm); (ii) mittelgroßes Material (10-30 mm); und (iii) übergroßes Material (30-70 mm). Zusätzliche Tests wurden an einer Partikelgröße von 6-10 mm durchgeführt, die zuvor nicht bewertet wurde und nicht Teil des FS 2025 war.

Methodologien und zusätzliche Beobachtungen

- Überblick. Die abgeschlossenen Erbsortierversuche stellen eines der größten Programme dieser Art dar, bei dem mineralisiertes Material direkt aus dem Untergrund entnommen wurde. Ziel war es, die Parameter für die Erzsortierung innerhalb des Verarbeitungsablaufs weiter zu optimieren und zu validieren sowie Bereiche mit zusätzlichen Möglichkeiten zu ermitteln.

o Frühere Erbsortierversuche, die als Grundlage für die Annahmen der FS 2025 dienten, stützten sich in erster Linie auf Labor- und Pilotversuche, die sich insgesamt auf ~5 Tonnen Material beliefen, das größtenteils aus Bohrkernproben stammte.

- Methodik. In Übereinstimmung mit den Parametern, die in der FS 2025 und früheren Testarbeiten beschrieben wurden, wurde das Material in separaten größenbasierten Tranchen getestet. Feine Partikel von 10 mm oder weniger wurden nicht sortiert, während Partikel zwischen 10-30 mm und 30-70 mm mit dem Sortierer getestet wurden. Der Sorter wurde für jede Größenfraktion eingestellt, indem die Auswurfmodule zwischen den Läufen mit unterschiedlichen Partikelgrößen gewechselt wurden.

o Jede Probentranche wurde in einem kaskadenartigen Test getestet, bei dem die Einstellungen des Sortierers zwischen den einzelnen Durchgängen angepasst wurden, um das Verhältnis zwischen Massenzug und Wiederfindung zu bewerten.

o Es wurde die neueste von TOMRA verfügbare Software verwendet, einschließlich der jüngsten von TOMRA implementierten Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI). Dazu gehört der "Deep Learning"-Algorithmus von TOMRA, eine KI-Funktion, die die Intensität des XRT-Signals nutzt, um die Tiefendimension eines Partikels zu schätzen und die Vorhersage in der dritten Dimension zu verbessern.

o Die fünf Einstellungen, die zur Entwicklung des Kaskadentests verwendet wurden, waren: ultrahoch (>50 % der Fläche ist Sulfid), hoch sulfidhaltig (mehr als 20 % der Fläche), mittel sulfidhaltig (zwischen 10 % und 20 % der Fläche) und niedrig sulfidhaltig (zwischen 5 % und 10 % der Fläche).

o Der erste Durchgang zielte auf das am stärksten auf Röntgenstrahlen reagierende Material ab und lieferte den höchsten Goldgehalt, jedoch mit einer geringeren Gesamtausbeute. Nachfolgende Durchgänge wurden durchgeführt, bis eine Zielmassenausbeute von etwa 50 % erreicht war.

- Möglichkeiten und nächste Schritte.

o Die Erprobung einer Teilprobe des Feingutmaterials, bestehend aus 8 Tonnen der Größenfraktion 6-10 mm, die durch die jüngsten Fortschritte in der KI-Software ermöglicht wurde, zeigte vielversprechende Ergebnisse, einschließlich einer Goldgewinnung von 92 % bei einem Mass Pull von 41 % (siehe Tabelle 1). Diese Größenfraktion wurde bisher nicht für die Erzsortierung getestet und könnte eine wesentliche Möglichkeit für die zukünftige Optimierung des Flowsheets darstellen.

o Schätzungsweise 76 % des Goldes wurden in der Feinkornfraktion der Erzsortierprobe nachgewiesen, was im Vergleich zu den für 2025 angenommenen 45 % (siehe Abbildung 1) einen erhöhten Wert darstellt, jedoch zu einer höheren Gesamtausbeute beitragen würde. Die Optimierung des Fragmentierungsmodells ist als Teil der Detailplanung im Gange, um die Parameter des Prozessablaufs zu verfeinern.

o Im Rahmen der Detailplanung ist eine Variabilitätsstudie zur Verfeinerung der Sortierannahmen für die gesamte Lagerstätte vorgesehen. Dies wird sowohl Arbeiten im Labormaßstab als auch Tests an Anlagen in Betriebsgröße umfassen.

Qualitätssicherung (QA) / Qualitätskontrolle (QC)

Die Proben wurden bei SRC angeliefert und in ihre einzelnen Größenfraktionen (6-10 mm, 10-30 mm und 30-70 mm) gesiebt. Jede Größenfraktion wurde einzeln untersucht, um eine Hauptprobe für jede der Tranchen zu erstellen. Während der Verarbeitung jeder Tranche durch den Sortierer wurden Unterproben von Produkt und Abfall mit einem Probenschneider entnommen und von den Metallurgen des integrierten Eigentümerteams von Osisko Development beobachtet. Die Unterproben wurden an das Base Met-Labor in Kamloops, B.C., Kanada, geschickt, um dort eine standardmäßige 30-g-Brandprobe in zweifacher Ausfertigung durchzuführen. Für alle Proben, bei denen ein signifikanter Unterschied zwischen den Duplikaten festgestellt wurde, wurde eine zusätzliche Screen-Metallic-Brandprobe durchgeführt.

Die Screen-Metallic-Brandproben werden an 1.000-g-Proben durchgeführt. Das Material wird zunächst mit einem 106-Maschen-Sieb gesiebt und das gesamte grobe Material wird bis zur Auslöschung untersucht. Das Material, das das Sieb passiert, wird in dreifacher Ausführung anhand von 30-g-Proben und einem AA-Abschluss feuergeprüft.

Abbildung 1: Vereinfachtes Verarbeitungsfließbild - 2025 FS

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80256/080725_DE_ODV_Ore-Sorter-Results.001.png

ÜBER DAS CARIBOO-GOLDPROJEKT

Das Cariboo-Goldprojekt ist ein genehmigtes Projekt im Machbarkeitsstadium, das sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet und im historischen Bergbaulager Wells-Barkerville im Zentrum von British Columbia, Kanada, liegt. Das etwa 186.740 Hektar große Landpaket des Unternehmens umfasst 443 Mineraltitel und erstreckt sich über einen etwa 77 Kilometer langen Streichen mit äußerst aussichtsreichen Explorationszielen, die sich von Nordwesten nach Südosten erstrecken. Ende 2024 erhielt das Projekt die Genehmigungen nach dem Mines Act und dem Environmental Management Act (British Columbia), was den erfolgreichen Abschluss des Genehmigungsverfahrens für die wichtigsten Zulassungen markiert und den Status des Projekts als "Shovel Ready" festigt.

Das Goldprojekt Cariboo beherbergt wahrscheinliche Mineralreserven von 2,07 Millionen Unzen enthaltenem Au (17.815 kt mit einem Gehalt von 3,62 g/t Au); gemessene Mineralressourcen von 8.000 Unzen enthaltenem Au (47 kt mit einem Gehalt von 5,06 g/t Au); angezeigte Mineralressourcen von 1,60 Millionen Unzen enthaltenem Au (17.332 kt mit einem Gehalt von 2,88 g/t Au); und abgeleitete Mineralressourcen von 1,86 Millionen Unzen enthaltenem Au (18.774 kt mit einem Gehalt von 3,09 g/t Au). Die Mineralressourcen werden ohne die Mineralreserven gemeldet.

Qualifizierte Personen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Tad Crowie, P.Eng., Senior Metallurgist von JDS Energy & Mining Inc. und Victor Gauthier, P.Eng., Manager - Technical Services von Osisko Development, geprüft und genehmigt, wobei jeder von ihnen als qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101") gilt.

Technische Berichte

Die Informationen über das Goldprojekt Cariboo und die Machbarkeitsstudie 2025 ("2025 FS") werden durch den technischen Bericht mit dem Titel "NI 43-101 Technical Report, Feasibility Study for the Cariboo Gold Project, District of Wells, British Columbia, Canada" vom 11. Juni 2025 (mit einem Gültigkeitsdatum vom 25. April 2025) (der "technische Bericht") unterstützt.

Der technische Bericht sollte als Ganzes gelesen werden, und die einzelnen Abschnitte sollten nicht aus dem Zusammenhang gerissen werden. Es wird auf den vollständigen Text des technischen Berichts verwiesen, einschließlich aller darin enthaltenen Annahmen, Qualifikationen und Einschränkungen, der elektronisch auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development sowie auf der Website des Unternehmens unter https://osiskodev.com/projects/cariboo-gold verfügbar ist.

Endnoten (ohne Tabellen)

1. In dieser Pressemitteilung verwendet das Unternehmen bestimmte Abkürzungen, einschließlich: Million ("m"); Tausend ("k"); metrische Tonne ("t"); Feinunze ("oz"); Gramm pro Tonne ("g/t"); Gold ("Au"); Gramm ("g").

ÜBER OSISKO DEVELOPMENT CORP.

Osisko Development Corp. ist ein kontinentalnordamerikanisches Golderschließungsunternehmen, das sich auf ehemals produzierende Bergbaulager in bergbaufreundlichen Gerichtsbarkeiten konzentriert, die das Potenzial haben, ein großes Gebiet zu erschließen. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Weiterentwicklung seines Vorzeigeprojekts, des zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekts Cariboo in Zentral-B.C., Kanada, zu einem mittleren Goldproduzenten zu werden. Die Projektpipeline des Unternehmens wird durch das Projekt Tintic im historischen Bergbaudistrikt East Tintic in Utah (USA) und das Goldprojekt San Antonio in Sonora (Mexiko) ergänzt - Brachflächen mit beträchtlichem Explorationspotenzial, umfangreichen historischen Bergbaudaten, Zugang zu bestehender Infrastruktur und qualifizierten Arbeitskräften. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, attraktive, langlebige, sozial- und umweltverträgliche Bergbauanlagen zu erschließen und gleichzeitig das Entwicklungsrisiko zu minimieren und die Mineralressourcen zu vergrößern.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.osiskodev.com oder wenden Sie sich an:

Sean Roosen

Vorsitzender und CEO

E-Mail: sroosen@osiskodev.com

Telefon: +1 (514) 940-0685

Philip Rabenok

Vizepräsident, Investor Relations

E-Mail: prabenok@osiskodev.com

Telefon: +1 (437) 423-3644

In Europa

Swiss Ressource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

VORSICHT BEI ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und als "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") betrachtet werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen setzen naturgemäß voraus, dass Osisko Development bestimmte Annahmen trifft, und bergen zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten in sich, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Leistungsgarantie dar. Wörter wie "können", "werden", "würden", "könnten", "erwarten", "glauben", "planen", "antizipieren", "beabsichtigen", "schätzen", "fortsetzen" oder die negative oder vergleichbare Terminologie sowie Begriffe, die üblicherweise in der Zukunft und unter Vorbehalt verwendet werden, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen beruhen auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Erstellung einer Schlussfolgerung oder einer Vorhersage oder Projektion zugrunde gelegt wurden, einschließlich der Annahmen, Qualifikationen und Beschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Goldprojekts Cariboo; Annahmen, Qualifikationen und Parameter, die der FS 2025 zugrunde liegen (einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der Mineralressourcen, Mineralreserven, des Produktionsprofils, des Minendesigns und der Wirtschaftlichkeit des Projekts); die Ergebnisse der Erzsortierversuche als Indikator für die Qualität und die Übereinstimmung mit den Annahmen, die der FS 2025 zugrunde liegen, sowie andere Überlegungen, die unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet werden; die Fähigkeit und der Zeitplan des Unternehmens, künftige Optimierungen als Ergebnis der Erzsortierversuche zu erreichen (falls überhaupt); die Bedeutung und die Auswirkungen der Erzsortierergebnisse auf das zuvor nicht getestete 6-10 mm-Material (falls vorhanden); die Zuverlässigkeit der jüngsten Fortschritte bei der künstlichen Intelligenz, einschließlich der Identifizierung potenzieller Möglichkeiten für zukünftige Optimierungen; die Relevanz und Repräsentativität des Umfangs und der Qualität der Erzsortierversuche; die Fähigkeit und der Zeitplan des Unternehmens, eine Variabilitätsstudie durchzuführen, und deren Auswirkungen (falls zutreffend); die Fähigkeit des Unternehmens, die in der FS 2025 vorgesehene Erzsortierung durchzuführen; die Fähigkeit der Erzsortierung, die geschätzten Betriebskosten zu erreichen; die Fähigkeit der Erzsortierung, ein nicht säurebildendes Abfallprodukt zu erzeugen; die potenziellen Auswirkungen von Zöllen und anderen Handelsbeschränkungen (falls zutreffend); die Einschätzung des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen; die Nützlichkeit und Bedeutung historischer Daten, einschließlich der Bedeutung des Distrikts, in dem sich in der Vergangenheit produzierende Minen befanden, sowie alle anderen hierin enthaltenen Informationen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, können "zukunftsgerichtete Informationen" sein. Osisko Development geht davon aus, dass seine Annahmen auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen angemessen sind, weist den Leser jedoch darauf hin, dass sich seine Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, von denen sich viele der Kontrolle von Osisko Development entziehen, letztendlich als falsch erweisen könnten, da sie Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die Osisko Development und seine Geschäfte betreffen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Risiken in Bezug auf Genehmigungen durch Dritte, einschließlich der Erteilung von Genehmigungen durch Regierungen, die Bedingungen auf dem Kapitalmarkt und die Fähigkeit des Unternehmens, zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen Kapital für die geplanten Explorationen und Erschließungen auf den Grundstücken des Unternehmens zu erhalten, die Fähigkeit, den laufenden Betrieb und die Explorationen fortzusetzen, der regulatorische Rahmen und das Vorhandensein von Gesetzen und Bestimmungen, die den Bergbau einschränken könnten; Fehler in der geologischen Modellierung des Managements; der Zeitplan und die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen zu erhalten und aufrechtzuerhalten; die Ergebnisse von Explorationsaktivitäten; Risiken in Zusammenhang mit Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten; das globale Wirtschaftsklima; Schwankungen der Metall- und Rohstoffpreise; Schwankungen auf den Währungsmärkten; Verwässerung; Umweltrisiken; sowie Maßnahmen von Gemeinden, Nichtregierungsorganisationen und Regierungen und die Auswirkungen der Maßnahmen von Interessengruppen. Osisko Development ist zuversichtlich, dass im Zusammenhang mit den erhaltenen Genehmigungen nach dem BC Mines Act und dem Environmental Management Act für das Goldprojekt Cariboo ein solides Konsultationsverfahren durchgeführt wurde, und wird sich auch weiterhin aktiv mit den indigenen Völkern und den Interessenvertretern beraten und auseinandersetzen. Obwohl jede Partei versuchen könnte, die Entscheidung bezüglich der Genehmigungen nach dem BC Mines Act und/oder dem Environmental Management Act gerichtlich überprüfen zu lassen, geht das Unternehmen nicht davon aus, dass eine solche Überprüfung seine Fähigkeit beeinträchtigen würde, mit dem Bau und dem Betrieb des Goldprojekts Cariboo in Übereinstimmung mit den genehmigten Genehmigungen nach dem BC Mines Act und dem Environmental Management Act fortzufahren, sollte es dazu kommen. Die Leser werden dringend gebeten, die Offenlegungen unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Jahresbericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Jahr sowie den Jahresabschluss und die MD&A für das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Jahr und das am 31. März 2025 zu Ende gegangene Quartal, die auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development und auf der EDGAR-Website der SEC (www.sec.gov) veröffentlicht wurden, zu lesen, um weitere Informationen zu den Risiken und anderen Faktoren zu erhalten, denen das Unternehmen, seine Geschäfte und Betriebe ausgesetzt sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments verfügbaren Informationen angemessen sind, können keine Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse, Aktivitäten und Leistungen gegeben werden. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Leistungsgarantie, und es kann nicht garantiert werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Regulierungsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80256

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80256&tr=1

