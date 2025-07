Nova Property Fund Management AG veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2024

Nova Property Fund Management AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Medienmitteilung, 8. Juli 2025

Die Nova Property Fund Management AG veröffentlicht heute ihren aktuellen Nachhaltigkeitsbericht nach anerkannten Schweizer und internationalen Berichtsstandards.

Im Jahr 2024 hat Nova Property Fund Management AG die Nachhaltigkeitsinitiativen für ihre Produkte und Mandate weiter intensiviert. Hierzu zählen der Ausbau der Datentransparenz von relevanten Umweltkennzahlen, die weitere Optimierung von Energieeffizienz und CO2-Emissionen, der optimierte Energie- und Stromeinkauf sowie der Ausbau erneuerbarer Energien. Die erfolgreiche Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie zur langfristigen Wertentwicklung der direkt geführten Anlageprodukte und der von der Nova Property Fund Management AG beratenen Immobilienportfolios, zeigt sich bei verschiedenen Benchmark-Initiativen. So konnten sowohl bei Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) als auch bei Real Estate Investment Data Association (REIDA) potenzialreiche Ergebnisse erzielt werden.

Der Nachhaltigkeitsbericht 2024 ist online unter folgendem Link verfügbar:

https://www.novaproperty.ch/wp-content/uploads/2025/06/Nova-Property-Nachhaltigkeitsbericht-2024.pdf

Nova Property Fund Management AG

Zentrum Staldenbach 3

CH-8808 Pfäffikon

T +41 58 255 37 37

info@novaproperty.ch www.novaproperty.ch

Nova Property Fund Management AG

Die Nova Property Fund Management AG ist eine von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA am 5. November 2018 bewilligte Fondsleitung mit Sitz in Pfäffikon SZ und seit diesem Zeitpunkt im Fondsgeschäft tätig. Dazu gehören die Gründung, Leitung und Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen nach schweizerischem Recht und der Vertrieb der eigenverwalteten Fonds. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Bereich der Anlageberatung für Immobilieninvestmentgesellschaften sowie Anlagestiftungen mit Fokus Immobilien tätig. Die inhabergeführte Fondsleitung deckt mit aktuell fünf betreuten Portfolios den gesamten Schweizer Immobilienmarkt für Wohnliegenschaften und kommerzielle Liegenschaften ab. Diese Portfolios beinhalten Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN), Swiss Central City Real Estate Fund (SIX Swiss Exchange: CITY), zwei Anlagegruppen der 1291 Die Schweizer Anlagestiftung (Mitglied KGAST) und Central Real Estate Holding AG (inklusive deren Tochtergesellschaft Rhystadt AG), die zusammen rund CHF 3.8 Milliarden an Schweizer Immobilienwerten halten.

