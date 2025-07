ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für DWS auf 51 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für DWS vor Zahlen zum zweiten Quartal von 44 auf 51 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktien traditioneller Vermögensverwalter hätten in den letzten drei Monaten auch ohne verbesserte Gewinnerwartungen deutlich angezogen, schrieb Tom Mills in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison. Angesichts der Branchenbewertung sei eine weitere, deutliche Neubewertung des Untersektors ohne eine überzeugendere Erholung des Mittelzustroms kaum vorstellbar. Das höhere DWS-Kursziel begründete der Experte damit, dass sich sein Modell nun an den Schätzungen für das Jahr 2026 orientiere./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2025 / 00:16 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2025 / 00:16 / ET

