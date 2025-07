Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Trump/Netanjahu

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Trump/Netanjahu:

"Gegen Benjamin Netanjahu liegt ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichts vor. Zwar wird der Haftbefehl von europäischen und erst recht von amerikanischen Politikern ignoriert, trotzdem ist es wohl ein neuer Tiefpunkt für die wertebasierte Ordnung der Welt, wenn ausgerechnet Netanjahu den US-Präsidenten Donald Trump für den Friedensnobelpreis vorschlägt. ... Hat Trump die Zerstörung Gazas verhindert? Stellt er sich der Vertreibung der Palästinenser in den Weg? Nichts dergleichen. Er hat auch nicht, wie versprochen, den Krieg gegen die Ukraine beendet, sondern ist ihr in den Rücken gefallen. Wofür, um Himmels willen, soll Trump den Friedensnobelpreis bekommen? Noch absurder wäre nur, wenn er an Netanjahu selbst ginge."/yyzz/DP/he