Palästinenser: Wieder Tote bei Angriffen Israels in Gaza

GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen sind palästinensischen Angaben zufolge wieder mehrere Menschen getötet worden. Vier Palästinenser seien ums Leben gekommen und rund 20 verletzt worden, als ein Wohnhaus in der Stadt Gaza getroffen worden sei, hieß es aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete unter Berufung auf medizinische Kreise, unter den Toten sei auch ein Kleinkind. Israels Armee äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht zu dem Bericht.

Palästinensische und soziale Medien veröffentlichten ein Video, das drei in Tücher und Decken gehüllten Leichen, darunter eine kleine, in einer Klinik zeigen soll. Die Echtheit der Aufnahmen konnte zunächst nicht unabhängig bestätigt werden.

Laut Wafa wurden in der Stadt Gaza im Norden des Küstengebiets zudem elf Menschen getötet und weitere verletzt. Auch bei diesem Angriff habe Israel das Haus einer Familie getroffen. Details zu den Opfern gab es zunächst nicht. Die israelische Armee sagte auf Anfrage, sie habe bei dem Angriff in der Nacht Mitglieder der Hamas in der Gegend getroffen. Diese hätten Terroranschläge auch gegen israelische Zivilisten geplant. Das israelische Militär habe vor dem Angriff Maßnahmen getroffen, um die Zivilbevölkerung zu schonen.

Die palästinensische Nachrichtenagentur meldete weitere tödliche Angriffe im Gazastreifen. Die Angaben ließen sich zunächst allesamt nicht unabhängig überprüfen.

Israels Militär teilte weiterhin mit, sie habe mit der Umstellung der Stadt Beit Hanun im nördlichen Gazastreifen begonnen. "Die Truppen sind im Einsatz, um Terroristen auszuschalten und die terroristische Infrastruktur sowie die militärischen Kapazitäten der Hamas in dem Gebiet zu zerstören." Auch diese Angaben ließen sich zunächst nicht verifizieren. In Beit Hanun wurden am Montagabend fünf israelische Soldaten durch eine am Straßenrand platzierte Bombe getötet./cir/DP/zb