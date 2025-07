ROUNDUP: Kilometerlanger Stau auf A12 wegen polnischer Grenzkontrollen

FRANKFURT (Oder) (dpa-AFX) - Die polnischen Grenzkontrollen sorgen auf der Autobahn 12 nahe Frankfurt (Oder) für einen kilometerlangen Stau. Auch am späten Nachmittag war der Stau in Richtung Polen noch sieben Kilometer lang, teilte die Polizei mit. Das Nadelöhr seien die Kontrollen an der Grenze. Die letzte freie Ausfahrt ist demnach Frankfurt (Oder)-West. Von einer baldigen Auflösung werde nicht ausgegangen.

Der polnische Grenzschutz kontrolliert seit Montag an der Grenze zu Deutschland und Litauen. Deutschland kontrolliert bereits seit Oktober 2023 stichprobenhaft an der Grenze zu Polen, um irreguläre Migration zu stoppen. Im Mai hatte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) intensivere Grenzkontrollen angeordnet. Darauf reagiert Polen nun./agy/DP/men