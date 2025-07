EQS-Adhoc: Brent Shrine Credit Union Limited: Notierung der £15 Mio. Subordinated Debt due 2031 (ISIN GB00BMD2N078) am MTF der Wiener Börse endet am 11. August 2025

EQS-Ad-hoc: Brent Shrine Credit Union Limited / Schlagwort(e): Sonstiges

Brent Shrine Credit Union Limited: Notierung der £15 Mio. Subordinated Debt due 2031 (ISIN GB00BMD2N078) am MTF der Wiener Börse endet am 11. August 2025



Die Geschäftsleitung/der Vorstand der Brent Shrine Credit Union Limited (firmierend unter „My Community Bank“) gibt bekannt, dass sie am heutigen Tag den Beschluss gefasst hat, die Einbeziehung der nachrangigen Schuldverschreibungen mit der ISIN GB00BMD2N078, Emissionsdatum 15.7.2021, bedingungsgemäßes Rückzahlungs-Fälligkeitsdatum 20.4.2031 mit einem Emissionsvolumen von GBP 15 Mio. in den Handel am Vienna MTF gem. § 8 des Regelwerks "Vienna MTF" und im Einklang mit Punkt 10.6. der Emissionsbedingungen mit einmonatiger Frist, daher mit Wirksamkeit vom 11.8.2025 zu kündigen (i.e. zu beenden).

London, 11. Juli 2025

Brent Shrine Credit Union Limited (firmierend unter “My Community Bank”, als Emittentin)

Kirsten Bryans, General counsel

