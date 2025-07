Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Schulden-Hammer

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Schulden-Hammer:

"Das eigentliche Problem der gigantischen Steigerung der Staatsausgaben wird indes in der Öffentlichkeit kaum diskutiert. Schon in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten stellte der Staat mehr Geld für Investitionen zur Verfügung. Doch diese wurden selten vollständig abgerufen, weil in Wirtschaft und Verwaltung die Kapazitäten fehlen."