ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Drägerwerk auf 'Hold' - Ziel 67 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Drägerwerk nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Der Auftragseingang des Medizintechnikkonzerns sei zwar gut gewesen, aber der Umsatz und die Margen schwach, schrieb Henrik Paganetty in einer am Montag vorliegenden Studie. Insgesamt nannte er das Zahlenwerk dennoch "solide" und verwies zudem auf die bestätigten Jahresziele./rob/ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2025 / 06:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2025 / 06:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

