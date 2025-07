ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Hermes auf 'Hold' - Ziel bleibt bei 2460 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Hermes nach Erreichen des unveränderten Kursziels von 2460 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Der Zwischenbericht des Luxuskonzerns dürfte zwar vergleichsweise imposant ausfallen, allerdings keine nennenswerte Wachstumsbeschleunigung aufzeigen, schrieb James Grzinic in seiner am veröffentlichten Einschätzung. Er kappte seine Schätzungen für 2026 um 10 Prozent und kann sich einen weiteren Anstieg der Bewertung aktuell kaum vorstellen./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2025 / 11:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

