MICROSTRATEGY - Doppelter Ausbruch - doppelte Steilvorlage?

Von ihrem Allzeithoch bei 543 USD ist die Microstrategy-Aktie noch ein gutes Stück entfernt. Dass dieses Rekordlevel dennoch zeitnah wieder zu einem Thema werden könnte, liegt an einem „doppelten Ausbruch“ nach Norden. Doch der Reihe nach: Im März/April kam es jeweils zu einem erfolgreichen Test der 200-Tage-Linie (akt. bei 325,52 USD). Dieser Rücksetzer ist Teil eines größeren Bodenbildungsprozesses. Hier wird es dann interessant, denn in den letzten beiden Monaten hat der Titel zusätzlich eine kleine Untertassenformation ausgeprägt (siehe Chart). Gelingt der nachhaltige Spurt über die Marke von 425 USD, wären beide Umkehrmuster vervollständigt. Während die seit Mai ausgebildete Untertasse ein Kursziel von 490 USD bereithält, lässt die größere Bodenbildung sogar auf neue Rekordstände jenseits des bisherigen Allzeithochs bei 543 USD hoffen. Zusätzlicher Rückenwind kommt vom MACD, der sowohl auf Tages- als auch auf Wochenbasis „grünes Licht“ signalisiert. Um die Ausbruchsperspektive nicht aus den Augen zu verlieren, gilt es in Zukunft, nicht mehr nachhaltig unter die Marke von 400 USD zurückzufallen.

MICROSTRATEGY (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart MICROSTRATEGY

Quelle: LSEG, tradesignal²

