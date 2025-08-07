Auch am Donnerstag dürfte der Leitindex Dax den Sprung über die runde Marke von 24.000 Punkten versuchen. An den vergangenen beiden Tagen war der Index knapp daran gescheitert. Ob es gelingt, dürfte auch von der Aufnahme einer Reihe von Quartalsbilanzen von Dax-Konzernen durch die Investoren abhängen. Kurz vor dem Beginn des Xetra-Handels taxierte der X-Dax den deutschen Leitindex 0,5 Prozent höher auf 24.055 Punkte.

Auch der Eurozone-Leitindex Euro Stoxx 50 wird am Morgen etwas höher prognostiziert.

USA: Gewinne

An den US-Börsen haben am Mittwoch nach dem etwas schwächeren Vortag vor allem Technologiewerte zugelegt. Für Bewegung sorgten positiv aufgenommene Nachrichten zu Apple . Im Fokus standen zudem Unternehmensberichte. Der Dow Jones Industrial stabilisierte sich und legte zum Handelsende an der Wall Street um 0,18 Prozent auf 44.193 Punkte zu. Nachdem sich der US-Leitindex zum Wochenstart von seinem am Freitag erreichten tiefsten Stand seit Ende Juni etwas erholt hatte, war es am Dienstag erneut leicht abwärts gegangen. Im Vergleich zum Dow präsentierte sich der Nasdaq 100 zur Wochenmitte dynamischer, er schloss mit plus 1,29 Prozent auf 23.315 Punkte. Am Donnerstag hatte der von Techwerten dominierte Index ein Rekordhoch erreicht, bevor am Freitag schwache US-Arbeitsmarktdaten belasteten.

Anleihen:

Devisen:

Rohöl: