Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 07.08.2025

onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 07. August 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AllianzBericht 2. Quartal 2025
BlockBericht 2. Quartal 2025
Carl Zeiss MeditecBericht 3. Quartal 2025
Carl Zeiss MeditecBericht 3. Quartal 2025
D-Wave QuantumBericht 2. Quartal 2025
Deutsche TelekomBericht 2. Quartal 2025
DeutzBericht 2. Quartal 2025
Eli Lilly and CompanyBericht 2. Quartal 2025
FreenetBericht 2. Quartal 2025
MerckBericht 2. Quartal 2025
Plug PowerBericht 2. Quartal 2025
RheinmetallBericht 2. Quartal 2025
SiemensBericht 3. Quartal 2025
SMA SolarBericht 2. Quartal 2025
Süss MicrotecBericht 2. Quartal 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

