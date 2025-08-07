Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 07.08.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 07. August 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Allianz
|Bericht 2. Quartal 2025
|Block
|Bericht 2. Quartal 2025
|Carl Zeiss Meditec
|Bericht 3. Quartal 2025
|Carl Zeiss Meditec
|Bericht 3. Quartal 2025
|D-Wave Quantum
|Bericht 2. Quartal 2025
|Deutsche Telekom
|Bericht 2. Quartal 2025
|Deutz
|Bericht 2. Quartal 2025
|Eli Lilly and Company
|Bericht 2. Quartal 2025
|Freenet
|Bericht 2. Quartal 2025
|Merck
|Bericht 2. Quartal 2025
|Plug Power
|Bericht 2. Quartal 2025
|Rheinmetall
|Bericht 2. Quartal 2025
|Siemens
|Bericht 3. Quartal 2025
|SMA Solar
|Bericht 2. Quartal 2025
|Süss Microtec
|Bericht 2. Quartal 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
onvista Premium-Artikel
onvista Bilanz-AnalyseAmazon vergrault Anleger mit schwacher Prognose – sieht’s wirklich so schlecht aus?05. Aug. · onvista
Kolumne von Stefan RißeWieso ich eine US-Rezession nach wie vor für wahrscheinlich halte03. Aug. · Acatis
Das könnte dich auch interessieren
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 01.08.202501. Aug. · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 06.08.2025gestern, 06:10 Uhr · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 05.08.202505. Aug. · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 04.08.202504. Aug. · onvista