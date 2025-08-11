Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 11.08.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 11. August 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Archer Aviation A
|Bericht 2. Quartal 2025
|Ballard Power
|Bericht 2. Quartal 2025
|Barrick Mining
|Bericht 2. Quartal 2025
|BigBear.ai
|Bericht 2. Quartal 2025
|Celanese
|Bericht 2. Quartal 2025
|CRISPR Therapeutics
|Bericht 2. Quartal 2025
|Franco-Nevada
|Bericht 2. Quartal 2025
|GoPro
|Bericht 2. Quartal 2025
|Hypoport
|Bericht 2. Quartal 2025
|K92 Mining
|Bericht 2. Quartal 2025
|Lithium Americas
|Bericht 2. Quartal 2025
|monday.com
|Bericht 2. Quartal 2025
|Niu Technologies
|Bericht 2. Quartal 2025
|q.beyond (QSC)
|Bericht 2. Quartal 2025
|Salzgitter
|Bericht 2. Quartal 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
