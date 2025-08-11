Werbung ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 11.08.2025

onvista · Uhr
RüstungsindustrieWasserstoffE-MobilitätErneuerbare Energien

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 11. August 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Archer Aviation ABericht 2. Quartal 2025
Ballard PowerBericht 2. Quartal 2025
Barrick MiningBericht 2. Quartal 2025
BigBear.aiBericht 2. Quartal 2025
CelaneseBericht 2. Quartal 2025
CRISPR TherapeuticsBericht 2. Quartal 2025
Franco-NevadaBericht 2. Quartal 2025
GoProBericht 2. Quartal 2025
HypoportBericht 2. Quartal 2025
K92 MiningBericht 2. Quartal 2025
Lithium AmericasBericht 2. Quartal 2025
monday.comBericht 2. Quartal 2025
Niu TechnologiesBericht 2. Quartal 2025
q.beyond (QSC)Bericht 2. Quartal 2025
SalzgitterBericht 2. Quartal 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Barrick Mining
Ballard Power
Salzgitter
BigBear.ai
CRISPR Therapeutics
Hypoport
Archer Aviation A
q.beyond (QSC)
K92 Mining
Lithium Americas
Franco-Nevada
GoPro
Celanese
Niu Technologies
monday.com
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Chartzeit Wochenausgabe 10.08.2025
Berichtssaison übertrifft Erwartungen - Positives Zahlenwerk kompensiert Zollsorgen an den Märktengestern, 19:58 Uhr · onvista
Berichtssaison übertrifft Erwartungen - Positives Zahlenwerk kompensiert Zollsorgen an den Märkten
Kolumne von Stefan Riße
Die Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion09. Aug. · onvista-Partners
Die Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion
Trading-Impuls
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wert07. Aug. · onvista
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wert
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 07.08.202507. Aug. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 07.08.2025
Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 11.08.2025heute, 06:00 Uhr · onvista
Dividendenkalender heute, 11.08.2025
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 08.08.202508. Aug. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 08.08.2025
Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 08.08.202508. Aug. · onvista
Dividendenkalender heute, 08.08.2025
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 06.08.202506. Aug. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 06.08.2025
Weitere Artikel
Werbung ausblenden