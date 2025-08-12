Werbung ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 12.08.2025

Cybersecurity

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 12. August 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
CancomBericht 2. Quartal 2025
CeconomyBericht 3. Quartal 2025
Celsius HoldingsBericht 2. Quartal 2025
Circle Internet GroupBericht 2. Quartal 2025
CoreWeaveBericht 2. Quartal 2025
FrequentisBericht 2. Quartal 2025
Hannover RückBericht 2. Quartal 2025
INDUS HoldingBericht 2. Quartal 2025
K+SBericht 2. Quartal 2025
MutaresBericht 2. Quartal 2025
RedditBericht 2. Quartal 2025
Rigetti ComputingBericht 2. Quartal 2025
Sea Limited (ADR)Bericht 2. Quartal 2025
secunet Security NetworksBericht 2. Quartal 2025
ValnevaBericht 2. Quartal 2025

