Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 12.08.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 12. August 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Cancom
|Bericht 2. Quartal 2025
|Ceconomy
|Bericht 3. Quartal 2025
|Celsius Holdings
|Bericht 2. Quartal 2025
|Circle Internet Group
|Bericht 2. Quartal 2025
|CoreWeave
|Bericht 2. Quartal 2025
|Frequentis
|Bericht 2. Quartal 2025
|Hannover Rück
|Bericht 2. Quartal 2025
|INDUS Holding
|Bericht 2. Quartal 2025
|K+S
|Bericht 2. Quartal 2025
|Mutares
|Bericht 2. Quartal 2025
|Bericht 2. Quartal 2025
|Rigetti Computing
|Bericht 2. Quartal 2025
|Sea Limited (ADR)
|Bericht 2. Quartal 2025
|secunet Security Networks
|Bericht 2. Quartal 2025
|Valneva
|Bericht 2. Quartal 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
